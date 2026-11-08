Máximo García Padrós, cirujano de Las Ventas, sobre las cornadas: "Desde el año 31 al 21 ha habido cinco fallecidos"

El cirujano taurino Máximo García Padrós habló en Los Libros, de esRadio, el 27 de octubre de 2026, de seis décadas de cornadas en Las Ventas con motivo de su libro Reja de enfermería. En la conversación con Ayanta Barilli y Andrés Amorós explicó cómo se atiende a un torero herido desde que el toro lo levanta hasta que entra en el quirófano.

Amorós presentó al invitado recordando que se le ha dedicado hace muy poco un azulejo en Las Ventas, como los grandes toreros, porque lleva 60 años en la enfermería de Las Ventas, y que es el sucesor de su padre, claro, de don Máximo García de la Torre. El libro, según Amorós, lleva por título «Reja de enfermería: Las Ventas 1931 a 2021», de Editorial Temple.

García Padrós resumió así el balance de esos noventa años: "si no se actúa en un momento un equipo adecuadamente, pues hubiera podido haber muchos más fallecidos de los que ha habido en la plaza de Las Ventas". En el libro, explicó, "desde el año 31 al 21 ha habido cinco fallecidos". El volumen recoge, según el autor, unas 70 cornadas muy graves, "las que han marcado mucho el cómo ha ido la cirugía taurina".

Ver la cogida antes de que llegue el herido

Preguntado por si la cirugía en la plaza se parece a la de un hospital, el cirujano fue tajante: "No, es completamente distinta. O sea, en la plaza de toros tú ves cómo sucede el percance, que nos es muy importante." El equipo observa "cómo el torero es volteado, si se queda colgado del pitón y el toro cabecea" y cómo cae, porque la caída puede causar lesiones que pasen inadvertidas junto a la herida.

Ver la cogida no siempre anticipa lo que llega a la enfermería. "Hay veces que ves que le ha arrollado el toro, que lo ha cogido, que lo ha levantado, que ha caído, que lo ha pisado", relató, "y resulta que no trae nada, trae un arañazo simplemente, un puntazo". También ocurre lo contrario: "Hay veces que sin romper el traje puede tener roto [...] el músculo, hernias musculares, hematomas."

García Padrós atribuyó la resistencia de los toreros a algo más que la atención médica. Puso como ejemplo que "un chaval de 17 18 años se pone delante de un toro, que recibe un golpe brutal", y lo comparó con darse "con la pata de la mesa" y estar una semana fastidiado. Muchas veces, añadió, "con una herida siguen toreando y matan al toro y luego ya ves que tiene una cornada y que hay que operarlo".

Desnudar, cerrar el grifo y lavar

El primer paso en la enfermería, explicó, "es desnudar al torero porque lo consideramos un politraumatizado". No siempre es sencillo: "hay veces que hemos cortado la taleguilla y luego resulta que era sangre del toro". Y se quejó con humor de los cierres del traje: "El quitar los machos dichosos, que me tienen negro siempre".

Después llega la hemorragia. Cuando Amorós le preguntó si lo primero es frenarla, respondió: "Sí, primero cerrar el grifo, claro." Contra la infección, precisó, "la infección se evita lavando la herida y antibióticos que se ponen inmediatamente en el preoperatorio". En las heridas aparecen "La arena, la lentejuela" y "trozos del pitón, a veces astillas".

Sobre los tiempos, insistió en que "la rapidez es fundamental porque evitas que haya colonización" de las lesiones. La enfermería cuenta con "uno completo y en el otro se puede hacer pequeñas intervenciones", en referencia a los quirófanos, y el equipo lo forman "nueve personas y los días de campanillas, pues a veces somos más".

El Campeño, José Luis Ramos y Julio Aparicio

El caso más grave que recuerda es el de El Campeño. "Entró prácticamente muerto", contó, y "falleció a los siete días". A la pregunta de si fue el único fallecido que ha tenido, contestó: "Toquemos madera, gracias a Dios."

Amorós evocó una tarde en la que un torero, apoyado en la barrera tras una voltereta, empezó a empeorar y resultó que tenía neumotórax. García Padrós identificó al diestro: "José Luis Ramos." Según explicó, el torero tenía también una herida en la pierna, que atraía la atención, mientras "le estaba matando el tórax".

De la cogida de Julio Aparicio recordó que "la herida entra por la base del cuello, sale por la boca", y atribuyó al anestesista que pudiera intubarse al herido: "gracias a la pericia del doctor Osuna, que le pudo intubar". En el caso de Gonzalo Caballero, la cornada afectó a "La arteria y la vena femoral, los dos."

Del policía en la puerta al alta voluntaria

Sobre quién decide si un torero vuelve al ruedo, el cirujano describió un cambio de época. Antes, cuando el parte decía que el pronóstico le impedía continuar, "teníamos dos policías en la puerta y ese torero no salía", y la orden era "del médico, que daba orden y se le hacía caso". Ahora, según relató, "te dice un señor: 'Soy mayor de edad, firmo el alta voluntaria y me voy, y luego me opera cuando salga'".

Citó entre esos casos a Abellán, López Simón, Perera y Talavante, y recordó que salieron por la puerta grande. Reconoció también que "a veces se equivocan": con otro torero al que le dijeron que no podía salir, "salió, saltó la barrera y estaba el toro, le cogió y ya nos lo trajeron".

La enfermería atiende además al público. Las caídas son frecuentes porque "las escaleras esas a la salida son criminales", y a veces llegan espectadores "con infartos, con cosas por el estilo". Recordó que durante la ópera Aida, "en tres días que duró la representación, hubo 217 personas" atendidas.

Más de 1.500 fotografías y un relevo difícil

Su archivo empezó con el torero Javier Gómez Cillero, herido en Huelva y trasladado al Sanatorio de Toreros, cuando García Padrós "estaba en primero de medicina", hacia 1960 según su cálculo. Desde entonces, explicó, "tenemos fotografías de todas las cornadas que ha habido en la plaza": "más de de 1500 fotos". Quiso incluir algunas en el libro, pero le dijeron que "eso iba contra la ley de protección de datos".

Cuando daba clases como profesor asociado de cirugía en el 12 de Octubre, preguntaba a sus alumnos cuántos querían dedicarse a la cirugía. "De 100 levantaban la mano seis o siete." Luego preguntaba a quiénes les gustaban los toros, y la mano la levantaban uno o dos. Su conclusión entonces: "Pues mal vamos, porque el relevo generacional [...] lo veo difícil".