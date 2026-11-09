Andalucía premiará a Paco Ojeda, Núñez del Cuvillo, Vicente Amigo y Pablo Aguado en los III premios de Tauromaquia

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha valorado que el jurado de la tercera edición de los Premios Andalucía de la Tauromaquia, correspondientes a 2025, haya fallado estos galardones, que se entregarán el próximo 10 de diciembre en el Palacio de San Telmo. La primera edición premió, entre otros, a Curro Romero y a Morante de la Puebla y la segunda a Manuel Benítez El Cordobés y a Roca Rey.

El Premio Costillares a la carrera profesional taurina será para el maestro Francisco Manuel Ojeda González, Paco Ojeda. El jurado ha valorado que es un torero andaluz que "transformó la tauromaquia contemporánea y dejó una huella indeleble en la historia del toreo", con una concepción "basada en el mando, la quietud, la cercanía y una innovadora interpretación de las distancias". Lo que Antonio Sanz ha definido como "una personalidad artística irrepetible", cuyo "legado sigue aún vigente como referencia imprescindible del toreo de las últimas décadas".

El Premio Veragua a la ganadería de reses bravas será para el hierro de Núñez del Cuvillo. Esta ganadería, fundada en 1982 por el gaditano Joaquín Núñez del Cuvillo, ha desarrollado "un modelo ganadero de excelencia", que ha escrito algunas de las páginas más relevantes de la historia reciente, estando presente en las principales ferias y plazas de España y del extranjero. Con toros indultados (Arrojado, primero en la historia de la Real Maestranza de Caballería en 2011; o Miraflores, en la Feria del Corpus de Granada en 2009) y otros tantos premiados por su bravura y calidad en las embestidas (Juncoso, mejor toro de la Feria de las Fallas de Valencia de 2015; o Cacareo que con Morante de La Puebla firmó una memorable faena en la plaza de Bilbao en 2011), es además "ejemplo de compromiso con la conservación de la dehesa y el medio rural", ha resaltado el vicepresidente primero.

El Premio Hemingway a la divulgación artística será para el artista Vicente Amigo Girol, una de las figuras más universales e influyentes del flamenco contemporáneo, que, subraya Sanz, "ha proyectado internacionalmente la imagen de Andalucía a través de sus manifestaciones culturales más genuinas: el flamenco y la tauromaquia". El jurado reconoce su defensa del toreo, como manifestación artística y cultural, a través de la música. Como, por ejemplo, figura la bulería Campo de la verdad, incluida en el álbum Un momento en el sonido (2002). Evoca el histórico barrio cordobés y el universo simbólico de la plaza de toros, en un emotivo homenaje al torero José Tomás.

El Premio Puerta Grande a la promoción de la fiesta será el torero Pablo Aguado Lucena. El jurado lo ha destacado por sus iniciativas para acercar el mundo del toro y sus valores a la sociedad, sobre todo entre los más jóvenes, para, de esta forma, favorecer el relevo generacional de la afición. Entre sus proyectos están Aprende de toros con Pablo Aguado, un cuaderno didáctico dirigido al público infantil para dar a conocer los valores y la historia de la tauromaquia; y El Capote de Pablo Aguado, dirigido a fomentar el acercamiento de niños y aficionados a la Fiesta de los toros. A todo ello, el consejero de Presidencia valora su "contribución decisiva a proyectar una imagen renovada, atractiva y profundamente cultural de la tauromaquia".

Una mención especial para Cristina Sánchez

Además, se ha concedido una mención especial del jurado a Cristina Sánchez de Pablos, en reconocimiento a su trayectoria pionera en la tauromaquia y con motivo del 30 aniversario de su recordada presentación como novillera en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, donde logró cortar dos orejas.

Su irrupción en los ruedos "contribuyó decisivamente a abrir espacios para la mujer en el escalafón mayor, rompiendo techos y ganándose el respeto de compañeros, profesionales y aficionados, gracias a su indiscutible talento, sacrificio y triunfo", ha señalado Antonio Sanz. Una pasión por la tauromaquia que ha seguido cultivando con los años, ya como comentarista televisiva, conferenciante o divulgadora, convirtiéndose, hoy por hoy, en "referente de nuevas generaciones y figura clave para la visibilidad y normalización de la presencia de la mujer en la tauromaquia andaluza", concluye el jurado.