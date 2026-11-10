La CAM presupuesta más de 7 millones y medio de euros para la tauromaquia en 2027

Los toros en Madrid no sólo están de moda , sino que son una fuente de riqueza y un referente dentro del patrimonio cultural de la región. No sólo por la presencia de la plaza de toros de Las Ventas sino por la cantidad de festejos que se dan en otras localidades de la Comunidad de Madrid. En este sentido, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha actuado en consecuencia dentro de los presupuestos regionales para 2027.

El Ejecutivo del PP ha aumentado el presupuesto para la tauromaquia en 2027 y modificará algunos aspectos del organigrama al reconvertir el Centro de Asuntos Taurinos en una Dirección General. Esta estará vinculada a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. En las cuentas para el año que viene el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destinará 7.613.762 euros a medidas como la restauración de Las Ventas, a la Fundación Toro de Lidia y a la Escuela José Cubero Yiyo.

La mayor parte de esos 7.613.762 euros irá a la Monumental de Las Ventas para obras de restauración y mejora de algunos elementos como la reparación de los corrales o el mantenimiento de elementos de la plaza de toros, que en los próximos años afrontará una reforma integral presupuestada en 40 millones de euros de cara al centenario en 2031. Mientras tanto, la CAM destinará en 2027 unos 3,5 millones de euros a esas obras urgentes en el coso de la calle de Alcalá.

La exitosa Fiesta del Toro en la Comunidad de Madrid que impulsa el Ejecutivo regional junto a la Fundación Toro de Lidia desde hace unos años seguiría en 2027. Los presupuestos de la CAM destinan una subvención directa a la Fundación Toro de Lidia de 1,7 millones de euros que servirán para mantener esos festejos en municipios de menos de 20.000 habitantes. Además, en 2027 la CAM mantiene su apuesta por la Escuela Taurina José Cubero Yiyo, sita en la Venta del Batán de Madrid.