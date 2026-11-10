La Maestranza hace balance de una temporada "histórica": 267.000 espectadores y 14 no hay billetes

Hace casi un año la Real Maestranza de Caballería de Sevilla cambió de empresa gestora casi un siglo después. Lances de Futuro, presidida por el empresario sevillano José María Garzón, tomó el relevo de la empresa Pagés; una transición que se hizo efectiva el 1 de enero de 2026. Desde el primer momento Garzón tuvo que ponerse a trabajar a contrarreloj para armar una temporada que a la postre va a ser muy recordada, especialmente por las grandes actuaciones de Morante de la Puebla.

Este martes, cuando se ha cumplido poco más de un mes del último festejo que se celebró en Sevilla, el festival impulsado por Roca Rey en beneficio de la Hermandad de la Estrella y de la asociación Autismo Sevilla que recaudó 231.650 euros, el empresario de Lances de Futuro ha convocado a la prensa en el Hotel Colón de la capital andaluza para hacer balance de su primera campaña al frente de la Maestranza de Caballería de Sevilla.

Un balance calificado por la empresa de "muy positivo" que ha estado marcado por "el respaldo de los aficionados, el crecimiento de la masa de abonados, una intensa programación taurina y cultural y una importante apuesta por la comunicación y la proyección digital de la temporada taurina". "Hemos puesto la feria en un nivel muy alto, pero buscamos la excelencia, por eso ya estamos trabajando en la temporada de 2027", ha dicho José María Garzón.

14 'no hay billetes'

La temporada taurina 2026 comenzó en Sevilla el 5 de abril con el Domingo de Resurrección y concluyó el 4 de octubre con el mencionado festival benéfico. Una campaña en la que se ha aumentado el abono de la Maestranza un 34,6% en la que se han celebrado 30 festejos, uno más que la temporada anterior. De esos 30 festejos, 25 han sido dentro del abono. Este 2026 se han lidiado 18 corridas de toros, seis novilladas con picadores, cuatro sin picadores, una corrida de rejones y un festival.

José María Garzón, empresario de Sevilla

Además se ha recuperado la tradicional Corrida del Corpus y la muestra de las reses que se iban a lidiar en la Real Venta de Antequera. La empresa se ha felicitado por la respuesta del público a esta programación ya que por la Maestranza han pasado 267.000 personas, un "récord histórico". Además se ha colgado en 14 ocasiones el cartel de No hay billetes. Afirma Lances de Futuro que ha sido "reflejo del interés y la expectación generados por los carteles y de la respuesta de los aficionados".

Las bases de la temporada 2027

El empresario de la Maestranza ha reconocido que están empezando a trabajar en la próxima temporada 2027. José María Garzón ha prometido "una apuesta por la calidad en el ciclo de novilladas con dos novilladas de Talavante y una de Domingo Hernández". Sobre la presencia de Morante ha apuntado que "ha habido contactos, pero no hay nada decidido ni cerrado. Espero que toree en Sevilla. Podrá venir las tardes que quiera".

Garzón ha añadido que en la Feria de Abril de 2027 habrá "un reto ganadero entre dos ganaderías" y que desde Lances de Futuro están "estudiando la posibilidad de incorporar un festejo más al calendario de la Maestranza. "Vamos a estudiar la posibilidad de dar un festejo más en la feria o en San Miguel, de miércoles a domingo".

Además ha anunciado que "el 27 de diciembre celebraremos la Navidad Taurina coincidiendo con el día de la Sagrada Familia. Tendrá entrada gratuita pero le daremos un carácter solidario ya que haremos una colecta para el Banco de Alimentos".