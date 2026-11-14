Doblete de Román en los XXX Premios Taurinos Casino de Madrid

Pocos premios taurinos cuentan con la solera y el presagio de los del Real Casino de Madrid. Este viernes se ha celebrado la XXX edición en una gala en la institución sita a comienzos de la calle de Alcalá de la capital de España donde se han reconocido los méritos de los actuantes en la pasada Feria de San Isidro celebrada en Las Ventas entre principios de mayo y principios de junio de este año, especialmente los de Román Collado.

El torero valenciano, que habló minutos antes con Libertad Digital, fue reconocido por doble ocasión, primero como Triunfador de la Feria de San Isidro y, segundo, como autor de la Mejor Estocada. Esta la dio al toro Gallarete, número 7 de la ganadería de Victorino Martín, lidiado en tercer lugar durante la corrida celebrada el 6 de junio. Con este premio, Román sucede a Morante de la Puebla, premiado en la edición de 2025. El matador de toros dijo que "Madrid es una plaza muy difícil, se tienen que juntar muchísimas cosas. Me gusta torear allí y es una plaza que disfruto. Las cosas pasan cuando tienen que pasar". Sobre la estocada por la que también ha sido premiado dijo que se inspiró en Luis Francisco Esplá.

El matador de toros Alejandro Talavante, que fue elegido por Plaza 1 como triunfador de San Isidro, fue premiado por el Casino de Madrid como autor de la Mejor Faena de esta pasada feria. Talavante, que se encuentra toreando en México, envió a recoger el premio al periodista Roberto Gómez que dijo que el del torero extremeño fue "un auténtico faenón". Transmitió unas palabras de Talavante en las que afirmaba que el Casino es "uno de los recintos más emblemáticos" y que "es muy importante que en un recinto así se pueda hablar en libertad de la Fiesta de los toros". "¡Viva la Fiesta, viva Madrid, viva el Real Casino y viva España!", concluyó.

El premio al Arte del Rejoneo recayó en Diego Ventura, número 1 de esta disciplina en la actualidad. El rejoneador no asistió a recoger su premio porque ha decidido no acudir a recoger ningún reconocimiento.

Por su parte, el premio al Toro Más Bravo fue para la ganadería de Victoriano del Río por el toro Cantaor de esa divisa que se lidió el pasado 22 de mayo por Sebastian Castella en uno de los momentos más memorables del ciclo primaveral. El ganadero Victoriano del Río dijo que le da "satisfacción y alegría recoger este premio" y que "los toros embisten y dan premio a los que tienen la suerte de coger toros buenos. Hay ganaderías como la mía que dan mucho espectáculo". Terminó con un sonoro: "¡Viva la Fiesta y viva España!".

Para el Casino de Madrid, el Mejor Puyazo fue el que dio Juan Melgar al toro Rompecapa de La Quinta. El picador gaditano quiso que se reconociera también a la cuadra de Equigarce porque hacen "una labor que sin ellos sería imposible". Además quiso tener un recuerdo a Antonio Vázquez y a Curro Sánchez, recientemente fallecidos.

El banderillero Ángel Otero fue reconocido por el Casino de Madrid por ser el autor del Mejor Par de Banderillas por sus actuaciones en las corridas de Fuente Ymbro y Adolfo Martín, pero no asistió a recoger su premio. Por su parte, el premio al Mejor Torero de Plata recayó en Iván García, que tampoco pudo asistir, pero sí mandó un comunicado agradeciendo el premio.

El matador de toros Julio Méndez recibió el premio al Mejor Novillero por la actuación del 26 de mayo, pocos días antes de tomar la alternativa. Méndez quiso dar la enhorabuena "a los demás premiados" y habló del "trabajo, sacrificio y esfuerzo para llegar a este momento".

Además, el Real Casino de Madrid hizo dos menciones especiales, al matador de toros Diego Urdiales por Una tarde para el recuerdo y al banderillero Raúl Ruiz Al quite de riesgo. Diego Urdiales dio las gracias "por reconocer una de las tardes más bonita que he sentido en mi vida como torero y en esta maravilla de plaza de Madrid, dura, exigente, pero la mejor plan del mundo". También dijo que lo ha "podido conseguir a base de mucho esfuerzo" y agradecido a poder "haber sentido y vivido lo que pude hacer esa tarde". El banderillero Raúl Ruiz dijo que "ayudar al prójimo es un principio universal y en el toro es algo vital".

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