Román, triunfador de la temporada taurina en Madrid: "Tengo la conciencia de saber que este es el camino correcto"

Uno de los toreros que sale mejor posicionado de la temporada taurina 2026 que ha concluido recientemente es Román Collado (Valencia, 1993). El matador de toros ha destacado sobre todo en Madrid donde ha salido dos veces por la Puerta Grande de Las Ventas. La primera, en la corrida de Victorino Martín por la que fue reconocido como Triunfador de la Feria por el Real Casino de Madrid y, la segunda, en la tarde más redonda de la campaña en Madrid: el mano a mano con Antonio Ferrera y con toros de Adolfo Martín en la pasada Feria de Otoño.

Para Román el reconocimiento del Real Casino de Madrid como Triunfador de San Isidro 2026 ha ido acompañado del premio a la Mejor Estocada. En la noche de este viernes se han entregado en la célebre institución madrileña los XXX Premios Taurinos y Libertad Digital pudo hablar con el matador de toros valenciano.

Libertad Digital: Román, dos Puertas Grandes en Madrid, una con Adolfo Martín, otra con Victorino Martín. ¿Cómo te sientes?

Román Collado: Me siento contento, orgulloso. Al final, sí, me siento orgulloso realmente del trabajo hecho este año y con la conciencia de saber que este es el camino correcto, que hay que seguir trabajando y ya ahora un poquito desconectado, un poco de vacaciones, pero pensando en la temporada que viene.

LD: Con esa doble Puerta Grande esta campaña ya se puede decir que has entrado definitivamente en Madrid, ¿no?

RC: Hombre, yo creo que Madrid es una plaza que desde siempre, desde que llegué el primer día, caí de pie. Es una plaza que sabe captar cuando un torero se entrega, lo ve enseguida. Madrid es una plaza en la que me entrego mucho y desde siempre. Este año Dios ha querido que abra dos veces la Puerta Grande, ha habido otras veces que he estado cerca y no ha podido ser por una cosa o por otra. Al final se tienen que juntar muchas cosas y este año se han juntado.

LD: Eres, ni más ni menos que el Triunfador de San Isidro 2026 para el Real Casino de Madrid. ¿Qué sientes al tener este reconocimiento?

RC: Bueno, es lo que te digo. Te sientes orgulloso. Yo creo que jamás hubiese soñado o no me hubiese imaginado que… sí que pensaba que podría llegar algún día pero no lo soñaba con que podía ser triunfador de San Isidro y bueno pues este año lo he sido así que bueno pues muy contento la verdad.

LD: Ahora estás de vacaciones y recogiendo premios, pero de cara al año que viene, ya estarás pensando en cómo componer esa vuelta a Madrid, ¿no?

RC: Sí, sí, todavía no sé nada, no sé absolutamente nada. No sé qué planteamiento tiene la empresa. La verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, estoy seguro de que intentaré hacerlo de la mejor forma posible. No sé cómo, pero bueno, seguro que bien.

LD: Como uno de los triunfadores de este año, ¿tienes alguna petición especial?

RC: No, no. No te voy a engañar, porque no sé. No sé si dos, tres tardes. La verdad que a mí tres tardes me asusta un poco porque carga mucho. No sé, la verdad que no te puedo decir porque es que no tengo ni idea, entonces lo que te diga va a ser mentira. Pero no, no tengo ninguna petición, se ha rumoreado por ahí que si seis toros, no sé cuántos, pero no viene de mí.

LD: Con las Puertas Grandes una de las cosas que has demostrado es que los grises se te dan bien.

RC: Sí, sí, a mí me encantan y creo que Victorino es de las ganaderías de las que está en mejor momento y Adolfo también ha hecho una temporada espectacular. Y bueno, tanto Adolfo como Victorino son dos ganaderías que me gustan mucho.

LD: No sólo te llevas el Triunfador de la Feria del Casino, sino también la mejor estocada.

RC: Bueno, pues mira, eso al final es bonito porque, hombre, dar una estocada así en una plaza como Madrid y que gracias también a esa estocada pueda ser triunfador… Bueno, pues es bonito, al final yo eso sí que lo había pensado, me lo imaginaba, he matado a todos recibiendo en los medios, lo había visto en algún vídeo y sí que lo tenía en mente y lo quería hacer algún día. Ahí de repente pues me surgió y lo hice.

Román se presenta a las elecciones

El torero valenciano ha decidido "presentarse a las elecciones" en una campaña publicitaria basada en cuatro de los carteles de los principales partidos que se presentan a las próximas generales del 29 de noviembre. "Ganaba por mayoría absoluta", reza el comunicado del triunfador de la Feria de San Isidro 2026.

Si yo me presentara a las elecciones, estos serían mis carteles. Ganaba por mayoría absoluta. Un poco de humor, que somos muy democráticos hasta que alguien opina distinto. pic.twitter.com/Ktb1UwKxwN — Román Collado (@RomanCollado) November 13, 2026

El comunicado destaca que "publica una campaña electoral con cuatro carteles inspirados en los principales partidos políticos españoles y adapta sus lemas al mundo del toro". De esta manera, Román de manera humorística ha "decidido presentar su particular candidatura electoral" en sus redes sociales.