'El toreo gitano', de Guillermo Sureda la última joya recuperada por El Paseíllo

La editorial El Paseíllo va marcando el paso en lo que a publicaciones taurinas se refiere desde su lanzamiento en 2022. Numerosos títulos llevan ya publicados desde entonces y muchos de ellos han vendido varias ediciones de una temática que siendo muy de nicho es una en la que hay bastante fidelidad por parte de los lectores.

En este sentido, el final de la temporada taurina al comienzo del otoño es buen momento para que los aficionados acudan a su librería de referencia para hacerse con los libros que avivarán su afición durante el largo invierno taurino. Precisamente Carlos Ballesteros, el dueño de la Librería Rodríguez, sita en la plaza de toros de Las Ventas, explicó a Libertad Digital que en estas semanas acuden muchos lectores para hacerse con los títulos que leerán durante estos meses de ausencia de los cosos.

Los editores de El Paseíllo lanzaron en 2024 el sello El Paseíllo Clásicos. Se trata de una colección numerada con títulos que todo buen aficionado a la tauromaquia debería tener en su biblioteca o libros que sirven para iniciarse en esta temática tan vasta y profunda y que cuenta con unos códigos propios que hasta a los aficionados con más solera les cuesta descifrar. Para ayudar en esa tarea El Paseíllo Clásicos rescata libros de grandes escritores que son difíciles de encontrar por estar descatalogados o cuestan una fortuna. En 2024 publicaron los números 1 y 2, La historia del toreo de Néstor Luján y Los heterodoxos del toreo, de José Alameda. De este autor de culto rescataron la pasada primavera El hilo del toreo, uno de los grandes libros de toros que se han escrito.

El toreo gitano

Este otoño El Paseíllo Clásicos ha sacado su cuarto libro, El toreo gitano, del escritor y crítico taurino mallorquín Guillermo Sureda Molina (Palma de Mallorca, 1926-Madrid, 1979), del que este 2026 se ha cumplido el centenario de su nacimiento. Sureda es otro de esos autores de culto de los que merece tener toda su producción literaria. En la presentación de este libro, escrita por el periodista Federico Arnás, amigo personal de Sureda con el que Libertad Digital ha hablado de su figura, se anuncia que tanto sus Ensayos taurinos (1952) como su Tauromagia (1978) están "en cartera de futuras ediciones de El Paseíllo". Una muy buena noticia para conocer a este gran escritor.

Portada de 'El toreo gitano'

El toreo gitano, publicado inicialmente en 1967, es un tratado en el que se cuenta la historia de esta raza en España y su contribución a la cultura. En parte por sus propios cantes y bailes, representativos de la cultura flamenca y cómo todo acaba decantado en los gitanos que se hicieron toreros. También la fascinación de autores como Federico García Lorca, Rafael Alberti o Manuel de Falla con un tratado dentro de este libro en el que habla sobre el impacto cultural de los gitanos en los años 20 del siglo pasado.

Sureda fecha en 1800 la aparición del primer torero gitano, Tragabuches, un personaje más cercano a la leyenda y al bandolerismo, y concluye con Manuel Amador, Caracol y Rafael de Paula, del que se cumplió recientemente un año de su fallecimiento. Entre medias destaca varios nombres como Los Lavi, Joaquín Rodríguez Cagancho, Curro Puya, Gitanillo de Triana o los Gallo (de José Gómez a Rafael Ortega pasando por Fernando, Rafael y, sobre todo, Joselito, el Rey de los toreros y el que menos representa al toreo gitano siendo de esta raza).

Guillermo Sureda da las claves de lo que es el toreo de los gitanos y las características que lo hacen único. Ese punto mágico en el que todo puede suceder o acabar siendo un completo desastre. Pero, ay, cuando todo confluye y surge el duende… Merece la pena leer este libro que no llega a las 200 páginas y que permite conocer un poco más a personajes claves en la historia de la tauromaquia y su aportación a esta. Con la publicación de El toreo gitano, El Paseíllo Clásicos permite que esta joya de la literatura taurina llegue a los nuevos lectores no tan habituados a rebuscar en las librerías de viejo con una edición muy cuidada.