Guillermo Sureda, el "escritor secreto" que recupera El Paseíllo: "Rescatar a estos escritores es importantísimo"

Este otoño la editorial El Paseíllo ha rescatado en su línea de Clásicos el libro de Guillermo Sureda Molina (Palma de Mallorca, 1926 - Madrid, 1979) El toreo gitano. Se trata de la reedición de una obra publicada originalmente en 1967 y que es un libro clave para descubrir a este escritor mallorquín considerado de culto entre los aficionados.

Libertad Digital contacta con el periodista Federico Arnás, autor de la presentación sobre Guillermo Sureda, al comienzo de El toreo gitano para que explique la importancia de recuperar a este autor y la labor que está llevando a cabo la editorial El Paseíllo donde tiene publicados dos libros: ¡Qué sabrás tú… de toros! y ¡Qué sabré yo… de toros!. Arnás aprovecha la entrevista para animar a esta editorial "a que sigan editando títulos de Sureda" o de otros porque "rescatar a estos escritores es importantísimo". Afirma que Guillermo Sureda junto a José Alameda "son los dos más grandes del siglo XX". Además, el periodista que durante décadas estuvo en Tendido Cero de TVE y que ahora forma parte de las exitosas retransmisiones taurinas de Telemadrid ha animado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, si gana las elecciones, a que se recuperen las corridas de toros en TVE que acabaron durante otro Gobierno del PP, el de Mariano Rajoy en 2016.

Libertad Digital: ¿Cómo llegó a ti El Paseíllo para hacerte esta propuesta?

Portada de 'El toreo gitano'

Federico Arnás: Un día hablando con David González Romero (editor de El Paseíllo), precisamente el año pasado en la Feria del Libro de Sevilla, y me contó la idea que tenían de los proyectos para este año de obras que van a sacar. Y cuando salió El toreo gitano le digo que eso es una maravilla y que le conocí mucho. Y le empecé a contar mi historia, que cuento buena parte en el prólogo del libro. Me propuso el prólogo y yo aporté fotos. Además yo tengo el original de Tauromagia que me regaló su viuda cuando falleció. En esos años que vivió en Madrid, que en realidad no fueron muchos, sí tuve una relación cercana a él y a mí me influyó muchísimo. Yo era un adolescente y convivir con él y, sobre todo, compartir con él esas historias que cuento como ver alguna corrida de toros en televisión, de la amistad, de la relación que tenía con mi padre. Él venía mucho a casa también. Eso sumado a las lecturas, pues fue un hombre muy importante en mi formación, en poner las bases como aficionado para luego desarrollarlas profesionalmente.

LD: En el prólogo afirmas que él "mantenía el silencio interrumpido por frases y sentencias posadas sin petulancia".

FA: No hubiera sido en tiempos actuales, en tiempos de Twitter, hubiera sido fantástico, no porque era sentencia, o sea, sentencia porque era una capacidad de definir conceptos. Complejos, aparecen complejos de manera bastante sintética, ¿no? Y además lo entendías muy bien, no solo escribiendo como escribe, que tiene una prosa me parece fantástica, sino también a la hora de definir toreros, de definir conceptos, de precisar tópicos, cuestiones sobre el toreo, sobre la historia del toreo. En fin, era maravilloso, era maravilloso en ese sentido y sobre todo me gusta ahora eso que rompía o te abría los ojos para que exploraras aquellos tópicos que muchas veces estaban instalados en el toreo por sistema, ¿no? Y bueno, pues no es que no lo rebatieran, sino que te daba un argumento o tú estabas viendo algo de la corrida o estabas viendo algo de o habías visto algo de una tarde de toros, aunque no lo habías compartido con él y sin embargo te llevaba matices que se te habían escapado o que los habías visto, pero no los habías captado.

LD: Una vez que él llega a Madrid hubo cierta parte de la crítica que lo vio como una amenaza.

FA: Sí. Hombre, yo creo que eso se reflejó, sobre todo en aquel guión que hizo de aquel programa que se llamaba La corrida ideal, que hubo, hubo varios que se metieron, que se metieron con él, ¿no? Y se metieron con él. Porque precisamente en ese programa pues se cuestionaba o digamos recolocaba lo de lo desde su subjetividad a toreros, que por otra parte estaban a lo mejor puestos en pedestales y lo podía cuestionar con matices, igual que toreros que estaban más marginados en esa, en esa, digamos, leyenda que se estaba construyendo en esa época, les daba un valor mucho más allá del que le habían dado esa prensa que en ese momento tenía mucha fuerza. Estamos hablando de una crítica muy fuerte en la prensa madrileña. Y en fin, pero sabían de su talento, sabían de su prosa, sabían de sus conocimientos. Entonces, bueno, no es que él tampoco él se moviera para lograr una gran tribuna, no, pero sí lo podían ver en un momento determinado, entiendo yo, como una amenaza y de ahí que cuestionaran lo aquel programa, no de La corrida ideal. Por ejemplo, yo sé que hizo una crítica bastante dura Alfonso Navalón, pero dentro de la crítica que le hizo a aquel programa y un poco sorprendido que el guionista fuera Guillermo Sureda Molina, también dejaba caer un adjetivo de elogio a quién era Guillermo Sureda Molina. Es decir, sabían quién era Guillermo Sureda, pero era un gran desconocido porque yo creo que ha sido un gran desconocido de la literatura taurina de del siglo XX por el hecho de que nació en Palma y vivió la mayor parte de su vida en Palma y solo estuvo en los últimos años en Madrid. Y esa lejanía pues hizo que no tuviera el foco del centralismo madrileño, ¿no?

LD: Recuerdas que en esa época sí que había temporada taurina en Mallorca, ¿no?

FA: Claro, claro. En el Diario de Mallorca pues era una estrella, ¿No? Pero claro, se quedaba en Mallorca. Es decir, no llegaba a Madrid, no era ningún periódico de tirada nacional. Y aunque había publicado libros en fin, digamos que era un escritor secreto y un crítico secreto o reducido, porque claro, es que la temporada en Palma de Mallorca era igual que la de Barcelona o de Madrid. Incluso algún año me parece que supera Palma a la Plaza de las Ventas en número de festejos, es decir, ahí pasaba el toreo y las crónicas eran magníficas y muy buenas. Entonces, claro, los críticos taurinos sabían quién era Sureda Molina, sabían su categoría. Entonces, cuando llega a Madrid, entiendo yo que cuando hace el guión de aquel programa, dice, bueno, primero porque hombre, a nivel nacional y fíjate, en aquella época había dos cadenas, la trascendencia que tendría ese programa, ¿no? Y claro, si unos estaban diciendo o estaban habían escrito sobre la historia del toreo, una historia reciente poniéndole el pedestal a unos toreros y él venía y cuestionaba a algunos de esos toreros y sin embargo ponía en valor a otros que habían estado más marginados eso lógicamente rompía un poco el discurso uniforme que estaba instalado en la prensa de Madrid.

LD: Pasado el tiempo quizá su capacidad literaria ha sido lo que le ha convertido en un escritor de culto para los aficionados. No conozco a ningún aficionado que se precie, que tenga buena biblioteca y que no tenga alguna de su obra.

FA: Claro, pero ¿cuántos son? (Risas)

LD: Como se dice, cabemos en un autobús.

FA: Estamos hablando de un nicho tan reducido…. Lógicamente para aquellos bibliófilos taurinos claro que está reconocido y que tiene un valor importante, pero ha sido muy difícil encontrar los libros de Sureda, ¿no? Y por eso la importancia de El Paseíllo que además quiere reeditar más.

LD: ¿Qué tienen en cartera?

FA: Me dijeron que tenían idea de publicar Ensayos taurinos y Tauromagia. En principio incluso se plantearon el sacar los tres en un solo volumen, pero al final decidieron empezar por El toreo gitano. Pero Ensayos taurinos es deslumbrante y es deslumbrante porque lo escribe con 26 años. Con 26 años tiene ya una lucidez. Hace un retrato de Juan Belmonte, que es de lo mejor que he leído y sin haber visto él, lógicamente, a Belmonte. Es de los primeros que reivindica la trascendencia de Chicuelo. También me parece fantástico cómo profundiza en la tauromaquia de Domingo Ortega… Es muy interesante todo lo que escribe, sobre todo la diferencia entre la estética y el estilo, que es el que tiende muchas veces también a confundirse y a solaparse. Habla del valor técnico, del valor estético, del valor histórico con una precocidad excepcional. Hay un análisis del toreo y un análisis también sobre Manolete también fantástico. Es un libro muy difícil de encontrar, esperemos que lo saquen en El Paseíllo porque están haciendo una labor extraordinaria y donde había un vacío afortunadamente han venido a ocuparlo.

LD: Volviendo a Sureda, hay un momento que cuentas que hay algunas de sus predicciones que no se van a cumplir como lo de la subida del nivel de vida, que iba a hacer que no salieran nuevas vocaciones.

FA: Él tenía una cierta tendencia al pesimismo. Por ejemplo, sí vislumbra lo que entonces eran las sociedades protectoras de animales que iban a ser un acoso difícil para la tauromaquia. Es verdad que siempre han existido protectoras de animales, pero bueno, era una amenaza menor. Pero él intuía que iba a haber un gran crecimiento del tema de la relación de los seres humanos con los animales, de la humanización del animal. Y eso él sí lo intuía y creía que iba a ser un problema que se iba a producir, porque claro, él llega a Madrid un poco antes de morir Franco y vive los primeros años de la Transición. Entonces, en ese momento se juntan tantas cosas. Es verdad que se venía de los años 50, los años 60 o 40, que es verdad que muchas vocaciones o muchos toreros habían salido precisamente del hambre, Que para sectores lo que pasa el hambre. Y él intuía que precisamente, oye, si alguien efectivamente con poder adquisitivo, el suficiente para poder estudiar una carrera pues cómo iba a intentar ser torero, con todos los riesgos que conllevaba y las dificultades para llegar arriba, si podía ser arquitecto, médico o abogado. Pues era un razonamiento, yo creo que bastante lógico, ¿no? Es verdad que luego, bueno, pues el paso del tiempo nos ha venido a demostrar que hay muchos toreros con formación académica. Todavía sigue existiendo en la sociedad, el torero inculto, el torero analfabeto, no, y luego vemos que precisamente ya quisieran muchos actores, ya no te digo futbolistas o mucha gente de esa que se llama el mundo de la cultura hablar como se expresan la mayoría de los toreros. Y luego también entendía él que también el toro de lidia iba a sufrir, en el sentido que los grandes latifundios, las fincas iban a reducir mucho su espacio, que es verdad que se ha producido, que es verdad que se ha reducido bastante ganaderías, pero es verdad que eso se ha compensado también con todos los avances en cuanto a manejo. Él también hablaba de que otro problema podía ser, que también es una realidad, que cada vez estaba haciendo un toro más previsible.

LD: Él te enseña a ver la corrida con tres miradas al mismo tiempo: al toro, al torero y al público. Como referente de las retransmisiones televisivas ¿intentas aplicarlo en Telemadrid o cuando estuviste en Tendido Cero?

FA: Yo creo que es fundamental esa triple conexión, no toro, torero y público, no, yo creo que es fundamental y cuando hablamos del público hablamos de los públicos en realidad. Porque cuando el toro y el torero lo tienes que intentar mirar o analizar igual en cualquier ruedo, pero el público cambia y cambian los entornos y cambian los factores hasta climáticos. Por ejemplo, si nos ponemos en Madrid, tú sabes que no te vas a encontrar el mismo público un martes o un miércoles que te vas a encontrar el jueves o el viernes. Es decir, hay situaciones ambientales. Además en una feria que no está en la única feria de una ciudad que no está en fiestas. No es lo mismo lo que te vas a encontrar de un público que llega a la plaza y que al día siguiente la mayoría tienen que ir a trabajar y que han llegado y han salido del despacho donde sea y a ver dónde aparcan. Igual que hay un ambiente distinto muchas veces los domingos. Yo creo que esos factores hay que tenerlos en cuenta. Insistía mucho él, por eso también se habla de los toreros de torear de oído que tienen un oído extraordinario y eso es fundamental también para calibrar la temperatura de las faenas, jugar con ese clima. A veces no entiendes al público, con lo cual, bueno, estás equivocado tú o está equivocado el público. Hay otros factores que influyen. Por eso hablaba del tema y hago referencia de la musicalidad del toreo.