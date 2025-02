El gigante armamentístico alemán Rheinmetall dice que han sentado a Europa en "la mesa de los niños"

El CEO de la multinacional alemana de defensa Rheinmetall, fabricante de los Leopard, se ha referido a las negociaciones con Rusia sobre Ucrania y el papel de Europa, ausente en los primeros contactos de delegaciones estadounidenses y rusas que se celebran este martes en Arabia Saudí y en los que tampoco está presente Ucrania.

Según Armin Papperger, quien fue objetivo hace unos meses de un complot ruso para asesinarlo, la situación evidencia la debilidad de Europa tras años de inversiones insuficientes en Defensa: "Si no inviertes, si no eres fuerte, te tratan como a un niño", dice en una entrevista en Financial Times en la que insiste en que "Estados Unidos está negociando con Rusia y ningún europeo está en la mesa; ha quedado muy claro que los europeos son los niños". "Si los padres cenan, los niños tienen que sentarse en otra mesa", añade el directivo alemán.

Papperger, cuya empresa ha visto multiplicar el precio de las acciones por diez desde el comienzo de la invasión, critica que durante décadas Europa haya relegado la inversión en defensa y duda de que las negociaciones con Rusia vayan a conducir realmente a un alto el fuego. En cualquier caso, niega que el fin de la guerra pueda impactar en su compañía, que también está subiendo estos días: en su opinión, Europa va a terminar aumentando su inversión en armamento ante la evidencia de la amenaza de un ataque ruso.

Ese aumento de la inversión es lo que espera de Alemania tras las elecciones de este domingo: señala que cree que las reglas que limitan el nivel de deuda en su país se relajarán para autorizar un aumento de gasto en defensa "inmediato". El gasto militar alemán rondó el 2% en 2024 y la OTAN aspira a que para el conjunto de países aliados llegue al 3 por ciento en el futuro.