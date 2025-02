Defensa tiene a examen diez unidades del 8x8 Dragón y tira de las orejas a la industria por el caos en su fabricación

La Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa tiene en su poder en estos momentos las diez primeras unidades del blindado 8x8 Dragón y ha empezado a realizar las pruebas de calificación y certificación previas a la aceptación oficial de las mismas. Por ahora, esas pruebas técnicas se están realizando con las unidades que pertenecen a la versión de combate de zapadores (VCZ).

Así lo ha explicado este jueves la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. "También están preparándose ya las calificaciones de las versiones vehículo de combate de infantería (VCI), vehículo de combate de puesto de mando (VCPC) y vehículo de combate de observador avanzado (VCOAV)", ha dicho sobre los análisis del resto de unidades recibidas.

La número dos de Margarita Robles ha tratado de explicar a los diputados la situación en estos momentos de un programa que se ha convertido en uno de los grandes dramas del Ministerio de Defensa y sobre el que pivota la futura modernización del Ejército de Tierra. Un proyecto que fue aprobado por primera vez hace 17 años –con Carmen Chacón al frente del departamento– y que a día de hoy se resume en cero unidades recibidas oficialmente.

Ha confirmado algo que ya se sabía, que el consorcio Tess Defence –liderado por Indra y en el que también están GDELS-Santa Bárbara Sistemas, Escribano M&E y SAPA– no fue capaz de entregar ninguna de las 92 unidades que tenía comprometidas para el año 2024, como tampoco lo hizo en el año 2023 había formadas para ese año. Ante esa situación, se ha reprogramado para este año 2025 la entrega de las primeras 92 unidades del 8x8 Dragón, algo de lo que ya informó Libertad Digital.

Eso sí, no ha dejado pasar la ocasión para dar un fuerte tirón de orejas a las empresas que están implicadas en la fabricación, algo que ya había hecho la propia Margarita Robles en ocasiones anteriores. "La industria tiene que hacer más", ha repetido en hasta tres ocasiones la número dos del Ministerio, que no ha querido aclarar durante sus intervenciones en si se ha multado o no al consorcio por este nuevo retraso.

Ha entrado en el coste económico del programa, facilitando unos datos que ya eran conocidos. Así, ha recordado que las primeras 348 unidades del 8x8 Dragón iban a tener un coste inicial de 2.100 millones de euros, aunque debido a algunos cambios y a los retrasos que había en el programa hubo que habilitar otros 420 millones de euros durante 2023, elevando la cifra final del coste del programa por encima de los 2.500 millones de euros.

También ha querido hablar sobre la salida del coronel del Ejército de Tierra que estaba al frente de este programa en la DGAM, algo que se produjo el pasado mes de diciembre. Según ha dicho, solicitó la salida después de estar en el destino los dos años y cuatro meses mínimos en los que tenía que estar en el puesto para solicitar su pase a la reserva. "Mi agradecimiento por los servicios prestados. Tiene derecho solicitar el relevo y pasar a la reserva", ha dicho.