España estará en la reunión europea para enviar militares a Ucrania pero la participación en la misión no está decidida

El Gobierno de Francia ha convocado una reunión el próximo martes 11 de marzo en París para debatir el posible envío de contingentes militares europeos a Ucrania. A ese encuentro han sido convocados los máximos responsables operativos de las fuerzas armadas europeas, es decir, los Jefes de Estado Mayor de la Defensa, de todos aquellos países que estén dispuestos a participar en la operación.

Esta posible misión, que está siendo impulsada principalmente por Francia y Reino Unido, las dos potencias nucleares del viejo continente, tendría como objetivo interponer una fuerza de paz bajo bandera de la Unión Europea, a la que se unirían los británicos. Eso sí, sería tras la firma de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, debería contar con el apoyo de los dos bandos beligerantes y tendría como objetivo garantizar la seguridad ucraniana.

Una misión que ya ha sido calificada como una amenaza por el Gobierno ruso, por lo que todo parece indicar que si finalmente se lleva a cabo no sería en los términos actualmente previstos. Este mismo jueves, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, ha dicho que su país no va a permitirlo: "Eso significará no una híbrida sino una participación oficial y no disimulada de los países de la OTAN en la guerra contra Rusia. No podemos permitir que eso ocurra".

Pese a esto, los países europeos siguen trabajando en el encuentro del próximo martes. Tanto, que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado la presencia del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón, en el mencionado encuentro. "España tiene muy claro que hay que seguir apoyando a Ucrania y que debemos estar unidos en el ámbito de la Unión Europea", ha dicho.

"Es verdad que el JEMAD español va a participar en una reunión convocada por el presidente (Enmanuel) Macron el día 11, pero esa reunión no implica en absoluto todavía cuál va a ser la posición de España desde el punto de vista del posible envío de tropas. Es una decisión que es larga, que es compleja y que habrá que valorar, aunque siempre en un contexto de los países de la Unión Europea", ha continuado la ministra.