Escribano EM&E vende su torre robotizada Guardian 30 a Ucrania y negocia una línea de producción local

La industria española sigue sumando hitos fuera de las fronteras nacionales. Escribano EM&E creció de forma importante a base de exportar sus torres robotizadas a países extranjeros en los años donde los presupuestos que España dedicaba a sus Fuerzas Armadas las situaban en la línea roja de la inoperatividad y en la pérdida gota a gota de capacidades. Y ese afán exportador parece continuar vigente.

La empresa ha cerrado en las últimas semanas un acuerdo para suministrar torres robotizadas Guardian 30 al Ejército de Ucrania. No se conocen las cifras de la operación, ni el número de unidades que se han incluido en la misma, ni tampoco si la factura la pagará el Gobierno de España a través del acuerdo para entregar 1.000 millones anuales a Kiev en ayuda militar. Sí se sabe que las primeras unidades de esta torre ya están en el país ucraniano.

El objetivo es montar esta torre robotizada en los blindados de fabricación soviética que operan en el ejército ucraniano y que, heredados del viejo ejército soviético, son una parte muy importante de su parque móvil militar. Precisamente, será Ukroboronprom, la empresa estatal que controla ese complejo industrial-militar heredado de la Unión Soviética, la encargada de hacer el montaje, según ha explicado la propia empresa en un comunicado.

De manera paralela, representantes de Escribano EM&E han mantenido un encuentro en suelo ucraniano con el ministro de Industrias Estratégicas de Ucrania, Herman Smetanin, y el viceministro de Integración Europea, David Aloyan, para hablar sobre qué empresas locales podrían hacer el mantenimiento de las torres robotizadas españolas en suelo ucraniano e, incluso, sobre la posibilidad de que se monte una línea de producción en el propio país eslavo.

La noticia sobre este encuentro entre la empresa española y los representantes del Gobierno ucraniano ha sido publicitada en las últimas horas por el propio canal oficial del Ministerio de Industrias Estratégicas de Ucrania en la red social Facebook.

Los negocios de las empresas españolas en Ucrania no son algo nuevo, aunque hasta ahora no se conocían muchos detalles. Hace un mes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, desveló durante un encuentro informal de ministros de Defensa europeos en Varsovia (Polonia) que las primeras empresas españolas del sector ya se habían instalado en Ucrania, aunque no dio más detalles sobre qué empresas eran o qué implicaba esa llegada al país eslavo.

Las quinielas se centraban en seis empresas, las mismas con las que se reunió en Madrid el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, durante la visita que realizó el pasado mes de marzo a nuestro país. Las participantes en ese encuentro fueron fueron Arquimea, Escribano EM&E, Rheinmetall Expal, Instalaza, Nammo Palencia y NTGS (New Technologies Global Systems).

La torre robotizada Guardian 30 es la más moderna y potente que para vehículos blindados tiene la empresa española Escribano EM&E. Es la misma que se está montando en los 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra español. La misma está integrada por un cañón de 30mm (ampliable a 40mm) MK 44 Bushmaster II (versión standard o stretch), un cañón de 30mm 2A42 y una ametralladora coaxial de calibre 7,62mm.

También integra un doble sistema electroóptico, que ofrece una gran versatilidad, y 12 tubos lanzafumígeros. Asimismo, si lo pide el potencial cliente, se le puede añadir también un lanzador de misiles anticarro de dos tubos.

