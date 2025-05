España despide su feria de armas top 10 mundial: de los blindados reventados en Ucrania al stand para reclutar del CNI

La Feria Internacional de la Defensa y Seguridad (FEINDEF), que se ha celebrado en el recinto ferial de IFEMA, ha convertido a Madrid durante unos días en el epicentro de la industria armamentística mundial. Más de 160 empresas de fuera de nuestras fronteras han hecho batir todos los récords que hasta el momento tenía la feria española. A esto hay que añadir otro centenar de delegaciones extranjeras.

Lo más llamativo ha sido el gran desembarco de la industria turca, décima en el ránking mundial de exportadores de armamento, que ha estado arropada, con stand propio, por la Secretaría de Industrias de Defensa del Ejecutivo otomano. En total, más de una treintena de empresas del país han estado presentes. La gran triunfadora ha sido Turkish Aerospace Industries (TAI) cuyo caza Hürjet va a ser el futuro entrenador avanzado del Ejército del Aire.

También ha habido presencia destacada de otros países como Francia, Italia, Alemania o Estados Unidos, con Lockheed Martin a la cabeza, que ha instalado un simulador de vuelo del F35, el caza maldito e innombrable para Pedro Sánchez y Margarita Robles. Incluso de algunos países más pintorescos como Pakistán, que estaba presente con una empresa de parches y bordados militares con un importante stock de unidades españolas.

Incluso la industria ucraniana ha estado representada. Practika ha estado acompañada por la española Tecnove, con la que ha anunciado la creación de una empresa conjunta (Human & Safe Systems) para fabricar blindados en Herencia (Ciudad Real). Se van a fabricar dos modelos: el Djura y el Kozak 5. De este último vehículo se ha mostrado una unidad cosida a balazos en la guerra de Ucrania cuyo habitáculo sobrevivió al daño exterior.

Fuentes de Tecnove han explicado a Libertad Digital que la planta estará operativa para 2026, año en el que ya podrían fabricar unas 400 unidades anuales. Los clientes estarían en su mayoría en Asia, África y Sudamérica y las primeras 150 unidades ya están vendidas a Nigeria, Singapur y un tercer clientes. Se trata de pedidos que Practika tenía cerrados antes de la invasión rusa de Ucrania y con los que no pudo cumplir.

Quienes no han estado han sido las empresas de Israel. El Gobierno, presionado por sus socios de extrema izquierda (Sumar, Podemos, EH Bildu, ERC…) lleva meses tratando de vetar todo tipo de acuerdo con empresas israelíes. Y claro, Margarita Robles no dudó el aplicar el veto a toda empresa israelí en FEINDEF para no meterse en problemas. Un veto que están pagando algunas empresas como Aicox.

Las grandes empresas españolas de Defensa también han estado presentes. GDELS ha hecho la presentación mundial de sus nuevos sistemas de artillería autopropulsada a cadenas y a ruedas. Indra ha lanzado su filial de vehículos terrestres. Instalaza ha mostrado su nuevo C90 Hispano. El Grupo Oesía ha mostrado sus tecnologías disruptivas. Escribano EM&E ha presentado su nuevo blindado 6x6.

FEINDEF también ha sido una feria con gran despliegue del Ministerio de Defensa. Margarita Robles ha asistido durante dos jornadas y en ninguna de ellas su presencia en la feria ha sido inferior a las siete horas. Ha llenado su agenda de visitas a stand y reuniones de trabajo. También ha estado su número, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, responsable de los Programas Especiales de Modernización (PEM).

Tan grande ha sido la presencia del Ministerio de Defensa que incluso el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha tenido un stand propio. Regalaba bolígrafos y alguna libreta. Pero también realizaba tareas de reclutamiento. Así lo anunciaba el cartel situada junto al stand: "Somos el CNI. Únete a nuestro equipo".

Una feria que los organizadores del evento han calificado como "un auténtico éxito". La previsión inicial más optimista cifraba en torno a los 36.000 el número de visitantes profesionales que podían acudir a la cita. Sin embargo, los datos finales, tras tres jornadas consecutivas, han registrado una asistencia de 44.000 visitantes profesionales.

