Otro bulo de Sánchez para justificar su postura ante la OTAN: los 350.000 millones en gasto militar no son reales

De bulo en bulo. Tras usar el bulo de la pretendida bomba lapa que, según tres ministros del PSOE, preparaba la UCO contra el primer ministro -bulo desmontado en minutos y que ha provocado el ridículo ante la propia prensa británica- llega el bulo de los 350.000 millones de gasto militar extra en caso de que Pedro Sánchez hubiese asumido la exigencia de la OTAN del 5% del PIB destinado en inversiones militares. Literalmente es falso. El bulo lo ha apadrinado el propio Sánchez y consiste en el cálculo más burdo jamás visto: multiplica el aumento de cerca de 50.000 millones por año en gasto militar por, al menos, siete años, desde 2025 hasta 2032. ¿Por qué siete años? Pues porque es la primera fecha que se barajó como tope. De hecho la última fecha estimada de cumplimiento es 2035, con lo que el cálculo aún sería más chapucero.

Lo cierto es que ese cálculo no pasa de primero de la ESO. Porque el aumento del gasto pedido por la OTAN es progresivo, no instantáneo. Y eso significa que es una barbaridad multiplicar 50.000 años por siete años, porque eso sólo se cumpliría si, desde este mismo 2025 se hubiesen programado gastos anuales por 50.000 millones más hasta 2032, cosa que nunca ha exigido la OTAN ni va a cumplir ninguno de los países afectados. De hecho, la propia fecha tope ha estado en negociación.

Es más, para colmo, el cálculo se realiza sobre una base móvil: el PIB. Por lo que no se puede realizar un cálculo así sin saber las cifras reales sobre las que se estima. Nadie conoce cuál va a ser el PIB de dentro de dos o cuatro años. Por lo visto, nadie, salvo Sánchez.

Una más: si no se sabe el PIB y no se saben las cifras de recaudación de esos años futuros aún menos se puede saber cuál es el esfuerzo real de la población para costear este aumento del gasto militar.

Escapar de las críticas de los socios

Pero, por lo visto, todo da igual. Lo importante era inventarse un argumento con el que escapar a las críticas de los socios de Sánchez en caso de haber aceptado la misma ruta de aumento de gastos militares del resto de países de la OTAN.

Así, se puede leer en la página web de La Moncloa el siguiente comunicado: "El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido desde La Moncloa para dar cuenta del acuerdo alcanzado entre España y la OTAN que permitirá a España cumplir plenamente con sus compromisos en el seno de la Alianza sin necesidad de elevar el gasto en defensa al 5% del PIB como se había propuesto recientemente".

Bien, por seguir con los bulos, la carta del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dice eso. Dice que España tendrá flexibilidad para cumplir con el 5% hasta el último momento. Traducido: que lo podrá hacer de golpe en el último año, dejando así, todo el aumento de gasto al siguiente gobierno. Pero en ningún momento dice que la OTAN acepte que España no lo va a hacer.

El comunicado sigue: "Pedro Sánchez ha subrayado que este acuerdo "es un éxito, porque permitirá a España seguir siendo un actor global de primer orden, no sólo en el ámbito de la defensa y la seguridad, sino también en el ámbito económico y multilateral", y ha detallado las razones por las que España no aumentará el gasto hasta ese porcentaje, respetando "como no puede ser de otra manera, el deseo legítimo de otros países de aumentar su inversión en defensa si así lo quisieran".

La razón que da Moncloa ahí es la siguiente: "Pedro Sánchez ha argumentado también que un nivel de gasto del 5% en defensa sería incompatible con el Estado del Bienestar y con la visión del mundo de España. "Pasar del 2% al 5% de aquí al año 2035 exigiría gastar unos 350.000 millones de euros adicionales, que sólo podrían conseguirse a base de subirle a cada trabajador y trabajadora los impuestos en unos 3.000 € anuales; eliminar las prestaciones por desempleo, enfermedad y maternidad; reducir en un 40% todas las pensiones, o recortar a la mitad la inversión estatal en educación". Esa afirmación es una locura. España gasta en estos momentos un 2,1% de 1,6 billones de PIB anual: más de 33.000 millones.

Y en caso de elevar ese gasto al 5% lo haría en cerca de 80.000 millones. Pero eso está calculado sobre el PIB actual -no el de los futuros- cuando no se aplicaría la subida de forma instantánea; no es cierto que su incremento supusiera tener que sacarlo de impuestos -se pueden quitar partidas innecesarias que las hay por todas partes-; tampoco es cierto que vaya contra las prestaciones por desempleo -esas salen de una partida especifica que se paga con las cotizaciones sociales-; ni contra gastos sanitarios -esos salen mayoritariamente de las cuentas autonómicas-; etc, etc.

