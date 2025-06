Meloni desmonta el show de Sánchez en la OTAN: "No he escuchado de nadie temas discordantes"

Pese a que Pedro Sánchez ha comparecido aferrándose al 2,1 por ciento, motivo por el que ha recibido la reprimenda de Donald Trump con una amenaza de aranceles incluida, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha recordado el hecho de que el presidente español, como el resto, ha suscrito el mismo compromiso de elevar el gasto en Defensa al 5 por ciento.

"Lo importante es la unidad de la Alianza y su voluntad de reforzarse. Este es un elemento muy importante", ha dicho Meloni en una declaración ante los medios.

Preguntada sobre la postura de España de pedir otro porcentaje de gasto en defensa , la primera ministra italiana ha negado cualquier divergencia o "tono polémico" durante la asamblea.

"Italia ha hecho como España, que ha firmado el mismo documento que nosotros. Creo que no he escuchado en la intervención de nadie esta mañana temas polémicos o discordantes. Comunico oficialmente que hemos hecho como España o España ha hecho como nosotros, no lo sé, pero los 32 hemos hecho lo mismo", ha recalcado.

Sobre las metas fijadas, Meloni afirmó que son "significativas pero sostenibles para Italia", pues tendrá que elevar su gasto en defensa en un 1,5 % en los próximos diez años -actualmente está en el 2 % del PIB-, a lo que se añadirá otro 1,5 % en gasto de seguridad.

Esta segunda partida, detalló, podrá reforzar "materias mucho más amplias" como la protección de fronteras, lucha contra la inmigración irregular, Inteligencia Artificial o innovación. "Serán recursos que servirán para mantener esta nación fuerte", ha dicho la mandataria, prometiendo que no habrá recortes en el estado del bienestar.