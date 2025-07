Estados Unidos estudia limitar la inteligencia que comparte con España tras el último contrato del Gobierno con Huawei

El Congreso de Estados Unidos ha lanzado en las últimas horas una dura advertencia a su propio Gobierno. Todo ello después de que se haya conocido que España ha adjudicado un contrato a la empresa china Huawei para gestionar sus escuchas judiciales y policiales. Varios legisladores exigen ahora revisar los acuerdos de inteligencia bilateral por el riesgo de que la información sensible española termine en manos del Gobierno de China y eso les perjudique.

La carta, firmada por el senador Tom Cotton y el congresista Rick Crawford, acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "jugar con fuego" al permitir que una empresa vinculada al Partido Comunista Chino tenga acceso a los sistemas de intercepción telefónica de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Según los legisladores, Huawei está legalmente obligada a colaborar con los servicios de inteligencia de Pekín.

El contrato adjudicado por el Ministerio del Interior español, valorado en 12,3 millones de euros, contempla el suministro de servidores Huawei para el sistema SITEL, la plataforma utilizada por las fuerzas de seguridad españolas para intervenir comunicaciones con autorización judicial. Pese a las advertencias de sus aliados, España mantiene su relación tecnológica con la compañía china.

Estados Unidos ya ha prohibido el uso de Huawei en redes 5G y sistemas críticos, al igual que países como Reino Unido, Alemania, Francia o Suecia. En cambio, el Gobierno de Sánchez ha seguido confiando en esta empresa incluso para tareas altamente sensibles como la custodia de escuchas judiciales, desoyendo las recomendaciones de seguridad de la OTAN y la Unión Europea.

Los legisladores republicanos han solicitado a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, que revise o incluso restrinja la información que Estados Unidos comparte con España. El objetivo es impedir que datos estratégicos o investigaciones conjuntas puedan ser interceptados o filtrados por una potencia extranjera hostil como China.

La polémica podría tener consecuencias diplomáticas inmediatas. Washington no descarta imponer límites al flujo de inteligencia con Madrid mientras no se ofrezcan garantías claras de que Huawei no tendrá acceso a información compartida. En juego está la confianza mutua en operaciones clave contra el terrorismo, el crimen organizado y la ciberseguridad.

