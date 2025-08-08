Corea del Sur desmantela los altavoces para la difusión de propaganda en la frontera con Corea del Norte

Las autoridades de Corea del Sur han informado este lunes de que han comenzado a desmantelar los altavoces situados en la zona cercana a la frontera con Corea del Norte y que Seúl utilizaba para difundir propaganda, una medida que allana el camino para una mejora de las relaciones entre las bajo la Presidencia de Lee Jae Myung, que apuesta por reducir la tensión en la zona.

El Ministerio de Defensa surcoreano ha indicado en un comunicado que se trata de una "medida práctica que puede ayudar a aliviar las tensiones intercoreanas sin suscitar verdaderas preocupaciones militares", tal y como ha recogido la agencia de noticias Yonhap.

Gestos de reconcilación

Tras llegar al cargo a principios de junio, Lee ordenó suspender las transmisiones en la frontera e instó a los activistas a que cesen la distribución de panfletos con información contraria a Corea del Norte con la esperanza de que estos gestos de reconciliación contribuyan a la reanudación del diálogo con Pyongyang.

Sin embargo, la Corea del Norte de Kim Jong-un ha afirmado que no tiene "interés alguno" en reconciliarse con su país vecino. Las autoridades norcoreanas afirman que el presidente surcoreano "es igual que sus predecesores porque deposita una confianza ciega en su alianza con Estados Unidos".

Las autoridades norcoreanas siguen defendiendo el uso de globos con basura --incluidos excrementos-- como represalia por el envío de folletos con información propagandística por parte de activistas surcoreanos.