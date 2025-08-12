Zapad-2025: Rusia y Bielorrusia preparan maniobras militares conjuntas para mediados de septiembre

El gobierno de Bielorrusia ha anunciado este martes que junto con las Fuerzas Armadas de Rusia llevarán a cabo a mediados de septiembre maniobras militares conjuntas, con el objetivo de que las tropas de ambos países puedan estar preparadas "en caso de una posible agresión".

Las maniobras militares, bautizadas con el nombre de Zapad-2025, tendrán lugar del 12 al 15 de septiembre y enlaza con una práctica de colaboración militar entre los dos países, vecinos y aliados.

Valeri Revenko, el responsable del Departamento de Cooperación Militar bielorruso ha precisado que estas maniobras se realizan cada dos años y que en esta ocasión las tareas de coordinación estarán bajo el mando bielorruso. "En 2025, dicho ejercicio se celebrará en el territorio de la República de Bielorrusia", ha precisado Revenko.

Preparación para "repeler una posible agresión"

"El objetivo general es poner a prueba la capacidad de la República de Bielorrusia y la Federación de Rusia para salvaguardar la seguridad militar del Estado de la Unión y su preparación para repeler una posible agresión", ha señalado Revenko según la información de la agencia bielorrusa de noticias BelTA.

El responsable de cooperación militar también ha señalado que durante el ejercicio esta planeado practicar la lucha contra "ataques aéreos enemigos, la realización de operaciones defensivas, la eliminación de penetraciones enemigas en las líneas defensivas, la creación de condiciones para restablecer la integridad territorial, la prestación de apoyo aéreo y la lucha contra grupos armados ilegales y unidades de sabotaje y reconocimiento enemigas".

Minsk y Moscú han defendido siempre que este tipo de simulacros son de carácter defensivo aunque con la invasión de Rusia sobre Ucrania algunos países se han inquietado por estos ejercicios. El presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, precisó en una entrevista con la revista estadounidense Time que no planean atacar a Ucrania. "Nunca permitiremos, y así lo he declarado por mi parte, que hoy vayamos a atacar Kiev, etc.", señaló el presidente.

Advertencias de occidente

Antes de las declaraciones de Lukashenko, el Centro de Análisis de Políticas Europeas (CEPA) advirtió en una publicación del 4 de agosto que el Zapad-2025 debe considerarse como "parte de una estrategia de intensificación para ensayar y prepararse para una posible escalada terrestre en el flanco oriental de la OTAN, más allá de Ucrania".

De igual manera también apuntan a que desde Rusia han estado ampliando unidades militares y construyendo ferrocarriles cerca de países bálticos como Finlandia, Noruega y Estonia. En cuanto a Bielorrusia, el Kremlim ha reforzado la presencia de unidades de misiles de largo alcance y recursos de aviación en el país vecino.