Un experto advierte a la OTAN de que "es peligroso" sustituir a los tanques por drones: favorece a Rusia

Los sistemas aéreos no tripulados (UAS) con vista en primera persona (FPV) y los drones de ataque unidireccional (OWA) han irrumpido en el campo de batalla y en la guerra entre Rusia y Ucrania se ha podido observar la presencia de numerosos de ellos, pero ahora un experto advierte de los peligros de reemplazar los sistemas de armas tradicionales por estas nuevas tecnologías.

"Hay varias razones por las que sería un error que las fuerzas de la OTAN dependieran en gran medida de pequeños UAS agrupados y drones OWA de largo alcance para sustituir los sistemas de armas tradicionales con el fin de mejorar la letalidad y, por lo tanto, la disuasión contra futuras agresiones rusas", señala el investigador principal de poder aéreo y tecnología en el equipo de Ciencias Militares del Royal United Services Institute (RUSI), Justin Bronk.

El experto señala que en el ámbito de la defensa se asume, "tácita o explícitamente" que el uso de drones de manera masiva es una manera de aumentar la masa de combate, la letalidad o la eficiencia "en comparación con plataformas tradicionales como la artillería, los tanques, los aviones de combate y los submarinos".

Puede favorecer a Rusia

Bronk argumenta que la dependencia excesiva de drones favorece a Rusia ya que este país posee las capacidades anti-drones "más formidables del planeta". Los numerosos sistemas de defensa con los que cuenta Rusia están integrados en todos los niveles de sus fuerzas terrestres y se han estado perfeccionando durante tres años en combate.

La infantería rusa recibe instrucciones acerca de cómo deben enfrentarse a los drones como una parte fundamental del (limitado) entrenamiento ates de ir al frente. Además las bases aéreas rusas y otras infraestructuras militares "se están reforzando rápidamente para reducir los daños causados por los frecuentes ataques con drones de largo alcance de la OWA ucraniana", según Bronk.

Por otro lado, el experto del RUSI señala que la dependencia de Ucrania de los drones está presionando a Rusia a centrarse en el desarrollo de sistemas anti UAS. La escasez de personal en Ucrania, munición y equipo tradicional han permitido a los rusos centrarse más en su capacidad para defenderse de drones.

Bronk advierte de que si los países de la OTAN tienen que luchar directamente contra Rusia en los próximos años "se enfrentarán a una fuerza que ha tenido aún más tiempo para mejorar sus ya formidables capacidades de C-UAS".

Falta de letalidad

Otra de las razones por las que desde el artículo del RUSI señalan que apostar por los UAS masivos para ser más letales es "una estrategia peligrosa para las naciones de la OTAN" tiene que ver con que Ucrania sigue sufriendo numerosas bajas y lentamente perdiendo terreno pese a ser "un líder mundial en el desarrollo, uso e innovación con UAS militares".

Es por eso por lo que Bronk argumenta que es mejor invertir para cubrir aquellas carencias y potenciar las áreas de poder militar ya existentes en la OTAN ya que así "existe un potencial mucho mayor para disuadir a Rusia".

No obstante, los drones siguen siendo muy útiles en la OTAN y en el campo de batalla porque "son más potentes como medio para permitir que la artillería y las aeronaves ataquen objetivos de forma reactiva y/o a través de defensas activas", según Bronk.

De igual manera, el experto del RUSI señala que el desarrollo de los propios C-UAS de las fuerzas de la OTAN sigue siendo importante debido a que las fuerzas rusas "ya despliegan incluso más UAS que las ucranianas" y se encuentran innovando acerca de cómo combinarlos "con municiones merodeadoras, ISR en el campo de batalla basado en UAV, guerra electrónica y la omnipresente artillería".