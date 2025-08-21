Jupol acusa a Interior de no pagar las dietas a los policías que protegen a la Familia Real en Mallorca

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha asegurado que los 40 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) encargados de la seguridad del Palacio de Marivent, la residencia vacacional de la Casa Real en Mallorca, siguen sin haber cobrado las dietas que les corresponden por el dispositivo de este verano.

En un comunicado, la organización sindical ha considerado que se trata de "un nuevo atropello del Ministerio del Interior" contra estos agentes desplegados en comisión de servicio desde el pasado 25 de julio.

Desde la Dirección General de la Policía, según la versión de Jupol, se les prometió que a su regreso a Madrid el 11 de agosto se les abonaría íntegramente el importe de las dietas correspondientes a su estadía en Mallorca.

Sin embargo, ha lamentado el sindicato, los policías se han encontrado con la "negativa a cumplir lo acordado" de Interior, que alega que "no hay dineroen las cajas pagadoras" y que, por lo tanto, las dietas deberán abonarse en otro momento.

Han tenido que adelantar 1.200 euros de alojamiento

Esta situación, ha criticado Jupol, ha obligado a que cada uno de los agentes haya tenido que adelantar de su bolsillo cerca entre 1.200 euros para poder cubrir gastos de manutención y alojamiento durante el servicio.

El Gobierno "solo ha adelantado la dieta establecida para la Policía Nacional, es decir, 77 euros por día y agente". Esta cuantía, ha considerado, es "absolutamente insuficiente" y no cubre los gastos reales de los agentes durante su desplazamiento.

Desde Jupol han denunciado públicamente que no se trata de "un caso aislado", sino de una "práctica recurrente con la que el Ministerio del Interior maltrata a los policías nacionales, sometiéndolos a una situación de precariedad inaceptable mientras cumplen con servicios esenciales para la seguridad del Estado".

El sindicato también ha incidido en que, a su parecer, las dietas actuales son "absolutamente insuficientes y no se ajustan al coste real de vida y mucho menos en lugares como Baleares, donde el alojamiento en temporada alta resulta inasumible sin un refuerzo presupuestario".

De no producirse soluciones inmediatas a esta situación Jupol ha apuntado que no descarta emprender acciones legales y movilizaciones sindicales a nivel nacional.