Un avión C-130J Super Hercules noruego aterriza por primera vez en una playa

El 14 de agosto un avión C-130J Super Hercules noruego logró aterrizar en la playa de Lakolk, Dinamarca, por primera vez haciendo destacar los esfuerzos de Empleo de Combate Ágil (ACE) de la Real Fuerza Aérea Noruega, según una nota de prensa del Comando Aéreo Aliado de la OTAN (AIRCOM).

Este aterrizaje supone un hito importante para la OTAN en su programa ACE. "Esta es la primera vez que un avión Hércules noruego realiza un aterrizaje de este tipo", ha señalado la Real Fuerza Aérea Noruega en un comunicado oficial. Este evento reunió aeronaves y tripulaciones de Bélgica, Dinamarca, Alemania, Noruega y Suecia.

Allied aircrews practise beach landings in Denmark ✈️ 🏖️ NATO Allies trained together, landing large military aircraft on unprepared surfaces to ensure they can keep missions going even if their air bases are attacked 🔗 https://t.co/Dvpr3fDwM4 pic.twitter.com/vbdcp7dxSw — NATO (@NATO) August 20, 2025

"Los aliados de la OTAN se entrenaron juntos, aterrizando grandes aviones militares en superficies no preparadas para garantizar que puedan mantener las misiones en marcha incluso si sus bases aéreas son atacadas", señalan desde la cuenta oficial de la OTAN en X.

Aterrizajes en pistas cortas

Los aterrizajes en pistas cortas proporcionan un "entrenamiento crucial" a las tripulaciones de varios países de la Alianza debido que obligan a perfeccionar las habilidades para el despliegue de aeronaves y equipos en "entornos austeros", según el comunicado del AIRCOM.

"En nuestro entrenamiento nos centramos simplemente en aterrizajes cortos en superficies no preparadas", explicó el mayor Geir Magnussen, piloto de la Real Fuerza Aérea Noruega.

De igual manera, el piloto ha señalado que la pista "está limitada a la longitud mínima que podemos tolerar y utilizar con aviones de transporte". De esta manera, explica Magnussen, "volamos a velocidades más bajas de lo normal, y el objetivo es aterrizar dentro de una zona marcada de tan solo 152 metros de largo".

El entrenamiento del ACE tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad y aumentar la flexibilidad permitiendo operar desde ubicaciones diferentes a los aeropuertos tradicionales. "Playas, carreteras y similares pueden convertirse en puntos de aterrizaje cruciales en situaciones de crisis y conflictos armados", señalan desde el comunicado de la Real Fuerza Aérea Noruega.

En este caso, el ejercicio formó parte de una iniciativa danesa y Noruega participó junto a las fuerzas de de este país para fortalecer "la cooperación en la región nórdica y en la OTAN".