China presenta su nuevo buque de asalto anfibio Tipo 075 en medio de las crecientes tensiones en el Indo-Pacífico

China ha presentado a principios de agosto su cuarto buque de asalto anfibio Tipo 075, CNS Hubei en una breve nota de prensa acompañada con un vídeo del navío en la que se indica que había hecho su debut en un ejercicio de entrenamiento marítimo en el Mar de China Meridional.

Además del Tipo 075, el medio China Military Online ha señalado que China está construyendo un modelo más grande de buque de asalto anfibio: el Tipo 076, que contará con un desplazamiento de más de 40.000 toneladas y una "catapulta electromágnetica".

De igual manera el mismo medio señala que la cubierta del vuelo del Tipo 075 mide cerca de 230 metros de largo y casi 40 de ancho. Además, cuenta con siete puntos de vuelo y el elevador de aeronaves de proa cuenta con una capacidad para un helicóptero de servicio mediano con los rotores plegados mientras que el elevador de proa puede transportar helicópteros de servicio pesado con los rotores plegados.

Un "observador de hardware naval" señala en China Military Online que se mantiene en buena mediada las características de sus predecesores en términos de tamaño, diseño general y equipamiento aunque, teniendo en cuenta que se comenzó a construir tres años después que los otros tres buques, cuenta con algunas diferencias técnicas en el diseño externo.

China en el Pacífico

A lo largo de este año el gigante asiático ha recibido críticas de diferentes países por las actividades que están llevado acabo en la región del Pacífico. Por ejemplo, en febrero de 2025 las autoridades australianas tuvieron que desviar medio centenar de vuelos comerciales debido a las maniobras militares que China puso en marcha cerca de las costas australianas. Desde Canberra criticaron a Pekín por la "falta de antelación suficiente" con la que avisaron.

Además, en junio de 2025 el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió en la cumbre anual Diálogo Shangri-La en Singapur que "no buscamos un conflicto con la China comunista. Pero no nos dejaremos expulsar de esta región tan crítica ni permitiremos que nuestros aliados y socios se vean subordinados e intimidados".

Por otro lado, días después de botadura del nuevo buque de guerra, China y Filipinas protagonizaron un incidente con barcos en la región. El 11 de agosto la Guardia Costera de Filipinas señaló que buques chinos se encontraban realizando "maniobras peligrosas" y la persecución provocó que dos navíos chinos chocasen entre sí.

De hecho, Australia y Filipinas anunciaron después de los incidentes el inicio del Alon 2025, su mayor ejercicio militar conjunto con el objetivo de practicar la manera en la que ambos países colaboran y hacen frente a los desafíos de seguridad compartidos.