Canadá excluye a la española Navantia de un contrato de 45.000 millones: elegirá submarinos alemanes o surcoreanos

El gobierno de Canadá ha calificado este martes de "proveedores calificados" a la empresa alemana Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) y a la surcoreana Hanwha Ocean Co., Ltd. (Hanwha) para su Proyecto de Submarino de Patrulla Canadiense (CPSP). Una de las opciones descartadas por Canadá ha sido la empresa española Navantia y sus submarinos S-80, que se quedan fuera de un contrato de 43.440 millones de euros (70.000 millones de dólares canadienses), según Europa Press.

"La Marina Real Canadiense requiere una nueva flota de submarinos desplegados en el Ártico, con mayor alcance y resistencia, que les proporcionará sigilo, persistencia y letalidad como capacidades clave", señala el comunicado de prensa del gobierno canadiense en el que defiende que el futuro Submarino de Patrulla Canadiense contará con estas características.

El Ministerio de Servicios Públicos y Adquisiciones de Canadá emitió una solicitud de información entre septiembre de 2024 y febrero de 2025 que buscaba aportes sobre diferentes temas y en total 25 empresas proporcionaron una respuesta al gobierno canadiense.

"El Proyecto de Submarinos de Patrulla Canadiense, en colaboración con TKMS y Hanwha como dos proveedores cualificados, representa una oportunidad para colaborar con nuestros aliados y fortalecer nuestra capacidad industrial de defensa", ha señalado al respecto el ministro de Transformación Gubernamental, Obras Públicas y Adquisiciones, Joël Lightbound.

Por otro lado, el comunicado también señala que Canadá "llevará a cabo contactos profundos con los dos proveedores calificados" con el objetivo de seguir avanzando en este proceso de adquisición.

Modernizar la flota

El CPSP fue establecido en el año 2021 con el objetivo de informar sobre la toma de decisiones del gobierno sobre la posible clase de submarinos de reemplazo. En total se buscan adquirir hasta 12 submarinos nuevos para la Marina Real Canadiense.

Desde el gobierno canadiense señalan que los submarinos de clase Victoria que utilizan fueron adquiridos se segunda mano a Reino Unido. Los tres primeros submarinos de esta clase que recibieron entraron en servicio entre los años 2000 y 2003 y el cuarto sufrió un incendio durante el traslado a Canadá, por lo que tuvo que retrasarse su entrada en la Marina hasta el año 2015.

De igual manera, la flota actual de submarinos de Canadá seguirá estando operativa hasta "mediados o finales de la década de 2030", según el gobierno. Por otro lado, para que no se produzca una brecha de capacidad, la Marina Real Canadiense exige que el primero de los nuevos submarinos se entregue a mediados de la siguiente década.