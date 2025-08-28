El hielo en el tren de aterrizaje provocó el accidente de un F-35 en enero en Alaska

Las Fuerzas Aéreas del Pacífico han publicado el informe sobre el accidente del F-35A Lightning II que tuvo lugar el 28 de enero de 2025 en la Base Aérea de Eielson, en Alaska. Concretamente el incidente involucró a un F-35A del 355.º Escuadrón de Cazas, 354.ª Ala de Cazas de Estados Unidos.

En un comunicado de prensa publicado este lunes en la página oficial de las Fuerzas Aéreas del Pacífico señalan que el tren de aterrizaje delantero del avión no se retrajo correctamente porque el fluido hidráulico "se contaminó con agua congelada" y se inclinó hacia la izquierda.

Video circulating online shows the moment an F-35 fighter jet crashed Tuesday during a training exercise at Eielson Air Force Base in Alaska. The pilot experienced an "inflight malfunction" but was able to safely eject from the aircraft, officials said. https://t.co/dsv7KRNNJN pic.twitter.com/YaTfonFS7S — ABC News (@ABC) January 29, 2025

Las imágenes que circulaban en redes recogidas por la cadena estadounidense ABC News muestran el momento en el que el caza se estrella y el piloto consigue eyectarse.

El avión se volvió incontrolable

El piloto del avión accidentado, inició durante el vuelo una conferencia telefónica con los ingenieros de Lockheed Martin a través del supervisor de vuelo de guardia. La aeronave tuvo que esperar durante 50 minutos mientras que el equipo elaboraba un plan de acción para solucionar el incidente.

Para tratar de solventar la situación el piloto trató de hacer dos aterrizaje Touch and Go, que consisten en aterrizar brevemente en la pista para luego despegar, con el objetivo de centrar la rueda del tren de aterrizaje.

Después del segundo intento, los sensores de peso sobre las ruedas (WoW) pasaron a detectar que la aeronave estaba en tierra debido al hielo, por lo que a partir de ese momento el avión se volvió incontrolable, a pesar de que todavía seguía en el aire. Finalmente, el piloto logró eyectarse del avión con éxito y los servicios de emergencia acudieron al lugar del accidente rápidamente.

Como resultado, el F-35 quedó destruido por el impacto y desde las Fuerzas Aéreas del Pacífico cifran la pérdida en 196,5 millones de dólares (aproximadamente 169,7 millones de euros). El piloto sufrió lesiones leves.

Este es el segundo incidente con un F-35 estadounidense en lo que va de mes. A principios de agosto un F-35C se estrelló cerca de la Estación Aérea Naval Lemoore, California. El avión era un F-35C del escuadrón VFA-125 "Rough Raiders" y, de igual manera, el piloto logró eyectarse para salvar su vida.