La OTAN pronostica que todos los países aliados, incluida España, invertirán el 2% en Defensa este 2025

Todos los países socios de la OTAN cumplirán con su compromiso y alcanzarán este 2025 el 2 por ciento de inversión en Defensa. Una línea roja que deberían haber alcanzado en los presupuestos del año 2024, pero que se cumple con un año de retraso. Ése es el pronóstico que hay en el Cuartel General de la Alianza Atlántica y que ha quedado reflejado en el último informe publicado este jueves por la organización internacional.

España aparece, como es habitual, en el furgón de cola de la inversión en Defensa con una proyección del 2,00 por ciento del PIB, la cifra exacta comprometida, ni una milésima más ni una milésima menos. Forma parte del grupo que menos van a invertir, junto a Portugal, Alemania, Macedona del Norte, Bélgica, República Checa y Luxemburgo. Muy lejos de los que destinan los socios más aplicados.

Proyección de la OTAN sobre la inversión de los países en Defensa para 2025.

Las cifras de la OTAN sitúan a dos países en la línea del 4 por ciento: Polonia (4,48%) y Lituania (4,00%). Tras ellos, cinco países superarán el 3 por ciento en Defensa: Letonia (3,73%), Estonia (3,38%), Noruega (3,35%), Estados Unidos (3,22%) y Dinamarca (3,22%). Por encima del 2,4% del PIB estarían otros cinco países: Grecia (2,85%), Finlandia (2,77%), Suecia (2,51%), Países Bajos (2,49%) y Reino Unido (2,40%). A partir de ahí, el resto de aliados.

Pero el compromiso de la Cumbre de Cardiff (2014) no sólo establecía ese 2 por ciento como objetivo a alcanzar. También pretendía que esa inversión fuese bien empleada y ayudase a modernizar las capacidades militares de los aliados. Para ello se estableció una segunda línea, al menos el 20 por ciento de la inversión debía ir destinada a nuevos equipamientos. En este sentido, la proyección de la OTAN dice que cumplirían todos los países salvo Bélgica.

Proyección de la OTAN sobre el gasto destinado a nuevos equipamientos.

España avanza bastantes puestos en el escalafón respecto al análisis sobre la inversión bruta en Defensa y se sitúa en el número 13 de los 31 países aliados. Hay que recordar que la OTAN tiene 32 socios, pero Islandia no tiene Fuerzas Armadas, por lo que no aparece en las tablas de las proyecciones. La Alianza Atlántica dice que España destina a nuevos equipamientos un 32,3 por ciento de su inversión.

Los países socios que más invertirían en nuevos equipamientos serían Polonia y Luxemburgo, con porcentajes por encima del 50 por ciento. Otros cuatro países estarían por encima del 40 por ciento: Finlandia, Lituania, Hungría y Albania. Tras ellos, una docena de países estarían por encima de la línea del 30 por ciento de inversión en nuevos equipos militares.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.