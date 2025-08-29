El grupo de combate español Dédalo parte hacia América para participar en unas maniobras de la Armada de EEUU

El grupo de combate Dédalo 25, que habitualmente encabeza el Buque de Proyección Estratégica (BPE) L-61 Juan Carlos I, la joya de la corona de la Armada española, afronta en estas horas el inicio de su tercer despliegue internacional del año. Dos meses, hasta finales de octubre, que van a llevar a los buques de guerra españoles a cruzar todo el Océano Atlántico y llegar hasta la costa Este de Estados Unidos.

Esta vez lo hará sin el propio Juan Carlos I y su carismática flotilla de aeronaves de ala fija, compuesta por los cazas de despegue y aterrizaje vertical Harrier AV-8B, pues está en dique seco desde principios de verano. Lo encabezará el buque de asalto anfibio L-51 Galicia, que con un Batallón Reforzado de Desembarco de Infantería de Marina a bordo, generado por el Segundo Batallón de la Brigada de Infantería de Marina, y con dos helicópteros de transporte de tropas SH60F.

También están la fragata F-102 Almirante Juan de Borbón y la fragata F86 Canarias, que llevará a bordo un helicóptero SH60B de guerra antisubmarina y de superficie. Fuentes del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) ha informado de que para incrementar la seguridad marítima se integrarán dos Equipos Operativos de Seguridad (EOS) de la Armada: el EOS del Tercio del Sur, embarcado en la F86, y el EOS de la Unidad de Seguridad de Canarias, embarcado en el L51.

Durante el despliegue, el grupo de combate alcanzará la costa Este de los Estados Unidos para participar en el ejercicio internacional UNITAS, uno de los más antiguos y relevantes en el ámbito naval multinacional, organizado por la Armada estadounidense, y que tiene por objetivo mejorar la interoperatividad con las marinas hispanoamericanas, además de aumentar el adiestramiento de las mismas.

Las mismas fuentes han explicado que durante esos ejercicios se integrarán dentro del grupo de combate español un buque de la Marina de México, un buque de la Armada de Guatemala y otra embarcación de la US Navy o Marina de Estados Unidos.

Los dos primeros buques en zarpan fueron la fragata Almirante Juan de Borbón y el BAC Cantabria, que salieron ayer jueves de puerto. Este mismo viernes lo han hecho el BAA Galicia y la fragata Canarias. Está previsto que en próximas horas todos los buques se encuentren en aguas del Océano Atlántico para comenzar su navegación juntos.

