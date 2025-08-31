EEUU recuerda a Sánchez que se comprometió al 5% del PIB en Defensa y que habrá "graves consecuencias" si no llega

A pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya reiterado en varias ocasiones que España sólo gastará el 2% del PIB en Defensa, este firmó un documento en la última cumbre de la OTAN en el que el país se comprometía a llegar al 5%. Por ello, la Administración Trump ha recordado este domingo a la Moncloa que debe llegar a esa cifra y que, si no lo hace, habrá "graves consecuencias" para España.

En este sentido se ha explicado un portavoz del Departamento de Estado norteamericano en declaraciones a Europa Press. En ellas ha reiterado que, por muchas evasivas que haya lanzado Sánchez sobre el documento, el líder socialista firmó como "todos los Estados miembros" de la OTAN el compromiso de invertir hasta el "5% del PIB en Defensa en el año 2035".

Estas advertencias se dan después de que La Casa Blanca haya situado a España por primera vez por encima del umbral de inversión del 2%; explicando que la inversión que se está realizando ha mejorado pero no es suficiente. Aun así, el logro que supone para los norteamericanos que España haya mejorado su inversión en este campo ha sido reconocido al presidente estadounidense, Donald Trump, por haber sido el impulsor de la iniciativa.

"Hay que hacer más"

"Hay que hacer más", ha espetado el portavoz del Departamento de Estado antes de advertir de las políticas coactivas que pueden sufrir los países que no cumplan con su cometido. Así, ha recordado las palabras del embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matt Whitaker: "Si España o cualquier otro aliado se niega a cumplir sus compromisos, habrá graves consecuencias". Estas consecuencias serían, en palabras del propio Trump, un aumento del gasto "hasta el doble" para pagar los intereses de haberse retrasado en la inversión en Defensa.

En este contexto, el portavoz del Departamento de Estado ha recalcado la necesidad, a juicio de la Administración Trump, de que los países europeos lleguen al 5% del PIB asegurando que es "un paso clave para incrementar la letalidad y garantizar que Europa pueda protegerse por sí sola frente a las amenazas del siglo XXI".

Cabe destacar que el Ejecutivo de Sánchez ha diseñado un plan de inversión en Defensa del que sólo se han deslizado las líneas maestras y que se presentó en el Congreso sin someterse a votación ante la posibilidad de perderla por la negativa del aumento del gasto por parte de los socios del Ejecutivo. Este incremento de la inversión se ha dado sin la aprobación de Presupuestos Generales del Estado generando gran controversia y estaba enfocado a llegar al 2% del PIB, por lo que se prevé difícil que el Ejecutivo eleve el objetivo al 5% del PIB en los próximos meses.