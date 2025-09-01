Leonor de Borbón ingresa en la academia del Aire para concluir su formación militar a los mandos de un avión

La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha ingresado este lunes en la Academia General del Aire (AGA), en San Javier (Murcia), donde inicia un nuevo año de formación militar, siguiendo la hoja de ruta específica que le han diseñado entre la Casa Real y el Ministerio de Defensa, que es muy similar al que hace ya varios décadas siguió su padre, Felipe VI. Será el punto y final a tres años de formación militar por las academias de los tres ejércitos.

Ha ingresado este lunes en el centro formativo junto al resto de alumnos que componen los cursos veteranos, pues lo que ingresan en primero llevan ya varios días en la academia. Ella va a iniciar el cuarto curso de la Academia, el último que se imparte en el recinto, con los más veteranos, pues el quinto es de especialización y se imparten en otras localizaciones. Se incorpora, sin ocupar escalafón ni destino, a la 78 promoción de oficiales del Aire.

Al centro ha llegado en torno a las 12.00 , donde ha sido recibida, entre otros mandos y autoridades militares, por el coronel director del centro, Luis González Asenjo. Una vez realizados los saludos protocolarios, la heredera de la Corona ha entrado en el edificio principal, donde ha firmado en el libro de honor de la academia.

El gran reto de la Princesa de Asturias durante los próximos meses será aprender a pilotar. De momento, la primera prueba la ha pasado con éxito, pues las pasadas Navidades, antes de emprender el viaje de instrucción del Juan Sebastián Elcano, pasó la pruebas físicas que determinan que está apta para el desafío. Ahora le toca ratificarlo día a día a los mandos de los simuladores y aviones.

El aparato que aprenderá a pilotar en el Pilatus PC-21, la aeronave que recientemente se ha convertido en el modelo único de enseñanza en el Ejército del Aire y el Espacio en sustitución de la veterana T-35E Pillán y el mítico caza a reacción C101, que la Patrulla Águila ha popularizado durante los últimos 40 años. La primera toma de contacto será a través de los dos simuladores, después, saltará al avión físico.

Los alumnos de la AGA que superan los cursos de vuelo realizan en quinto la especialización. Es el momento en el que deben elegir, en función de su nota en el escalafón, si quieren pilotar cazas, aviones de transporte o helicópteros. El rey Felipe VI se decantó hace ya cuatro décadas por los helicópteros. ¿El motivo? Que los aparatos de ala rotatoria están en servicio en los tres ejércitos.

También hay alumnos que no están capacitados para volar o que, simplemente, no les interesa el pilotaje de aviones o helicópteros. Estos futuros oficiales se pueden especializar en otras modalidades como pilotaje de aeronaves remotamente tripuladas (como los Predator B), control de tráfico aéreo (controladores) o en paracaidismo (el Escuadrón de Zapadores Paracaidista-EZAPAC es la unidad de operaciones especiales del Ejército del Aire).

