Defensa abrirá en Soria un centro especializado en Inteligencia Artificial para las Fuerzas Armadas

El Ministerio de Defensa ha anunciado la creación de un centro especializado en inteligencia artificial aplicada a la defensa nacional, que se construirá en Soria. La instalación, denominada Centro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas Numant-IA, estará plenamente operativa a principios de 2028 y tendrá como misión principal el desarrollo de una nube privada e independiente para garantizar la seguridad de los datos estratégicos de las Fuerzas Armadas.

El proyecto, que tendrá un coste de 70 millones de euros, se levantará sobre una parcela de casi cuatro hectáreas en el polígono de Valcorba, cedida por el Ayuntamiento de Soria. Allí ya se están realizando los estudios topográficos para poner en marcha las obras de un espacio que se concibe como estratégico para la modernización de las capacidades militares españolas en un momento en que la ciberseguridad y la ciberdefensa son prioridades internacionales.

El centro contará con una plantilla permanente de unas 20 personas y funcionará de manera ininterrumpida, 24 horas al día durante todo el año. Aunque la cifra de personal estable no es muy elevada, el Ministerio de Defensa ha subrayado que la construcción y el desarrollo del complejo tendrán un notable impacto económico y laboral en la zona, ya que se priorizará la contratación de recursos y empresas locales para todas las fases del proyecto.

Durante el acto de presentación, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado la importancia del centro para garantizar la seguridad del país. "Este proyecto es esencial para el futuro de nuestras Fuerzas Armadas, que merecen contar con las mejores herramientas para cumplir con su labor, ya sea en misiones internacionales, en apoyo humanitario o en la lucha contra catástrofes como los incendios que hemos sufrido este verano", ha afirmado.

El director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC), teniente general José María Millán, ha explicado que la instalación permitirá incorporar sistemas avanzados de inteligencia artificial al servicio de la seguridad nacional, en línea con la estrategia de modernización de las Fuerzas Armadas. "Se trata de apostar por la modernización y por la incorporación de sistemas de inteligencia artificial en beneficio de la defensa de España", ha señalado.

Por su parte, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha subrayado el carácter descentralizador del proyecto: "Damos un paso hacia el futuro con una instalación puntera que es también un ejemplo de cohesión territorial y de compromiso con la generación de empleo de calidad en zonas con desequilibrio poblacional".

El Numant-IA no se limita a su aplicación estrictamente militar. El Ministerio de Defensa quiere que sea también un polo de atracción de talento y de creación de sinergias con universidades y centros de investigación, en el marco de una tecnología dual que tenga proyección hacia la sociedad civil. La intención es que el centro funcione como referencia en la gestión de datos sensibles, con un modelo de ciberseguridad alineado con las recomendaciones de la Unión Europea recogidas en el Libro Blanco de la Defensa.

