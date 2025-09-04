Occidente prepara la posguerra en Ucrania con el apoyo de EEUU: patrullas aéreas, desminado y fuerzas de paz

Una parte del futuro de Ucrania se ha empezado a decidir este jueves en París. Un total de 34 jefes de Estado y de Gobierno, junto a los más altos representantes de la Unión Europea y la OTAN han participado en un encuentro en el que se quiere empezar a vislumbrar cómo será el futuro de la Ucrania que consiga salir de esta segunda invasión rusa de Ucrania –la primera tuvo lugar en 2014, con la anexión de Crimea–.

Algunos de los líderes han participado de manera presencial. Entre ellos, el organizador de la cita, Emmanuel Macron, o el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Otros, como los jefes de Gobierno de Canadá, Australia o Estados Unidos lo han hecho de manera telemática. El presidente español, Pedro Sánchez, ha tenido que hacerlo de esta última forma también al averiarse el Falcon que le llevaba a esta cumbre a primera hora de la mañana.

Lo más llamativo del encuentro es que todo lo que se decide está supeditado a que se termine alcanzando un acuerdo de paz entre el Gobierno de Kiev y el de Moscú para que se ponga fin a las hostilidades. Se van adelantando pasos pese a que no se sabe cómo acabará el conflicto, ni cuándo se firmará ese tratado de paz, ni cuáles serán los nuevos límites territoriales. Y todo supeditado también a que el plan sea respaldado por Estados Unidos.

Los líderes aliados quieren que la futura Ucrania tenga garantizada su seguridad. Y es por ello que sobre la mesa ha vuelto a estar el envío de fuerzas de paz. Una cuestión que ha partido en tres a los participantes. Están los que apuestan decididamente por hacerlo. Es el caso del Reino Unido o Francia, impulsores de la medida, que cuentan con el apoyo decidido o menos decidido de Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Bélgica, Australia, Canadá y Dinamarca.

También están los que se niegan en redondo. Se trata de países como España, Italia, Polonia, Eslovaquia, Hungría o Grecia. Con el paso de las semanas parece que Alemania ha pasado del no rotundo al tal vez. El tercer grupo son aquellos que no dan una respuesta clara de momento, que prefieren esperar a ver si ese envío de efectivos militar a la futura posguerra ucraniana sale adelante para posicionarse.

De momento, este jueves, 26 países, mayoritariamente europeos, se han comprometido con la seguridad de Ucrania y a estar "presentes en tierra, mar o aire". Pero ese compromiso no significa que vayan a enviar fuerzas de paz, sino que van a participar en un plan general que incluye desde la presencia en suelo ucraniano al despliegue de tropas en la Europa del Este o que algunas de sus bases puedan ser empleadas en misiones de apoyo a Ucrania.

Más allá de esas tropas que paz, que se posicionarían en los nuevos límites fronterizos entre Ucrania y Rusia que salgan de esa futura paz, también se ha hablado de la posibilidad de organizar patrullas aéreas sobre el cielo de Ucrania, similar a las misiones de Policía Aérea que la OTAN ya tiene implementadas en países como Estonia, Letonia, Lituania, Islandia, Albania, Bulgaria o Rumanía.

Otra de las medidas de las que se ha hablado es crear una alianza para limpiar la tierra y las aguas territoriales ucranianas. Rusia ha esparcido minas por grandes extensión de terreno y zonas marinas y en una futura Ucrania en paz se necesitarán recuperar esas zonas para reactivar la vida civil y económica.

También de cómo reforzar a las Fuerzas Armadas ucranianas. Y no sólo se habla de material militar, sino también de participar en su adiestramiento. En la actualidad esas misiones se están realizando en suelo europeo. No en vano, España ha formado ya a más de 8.000 militares ucranianos en diferentes módulos formativos. Llegada la paz, esa formación se podría realizar en suelo ucraniano, lo que la haría más efectiva.

Pero todo depende de qué decida finalmente Estados Unidos. Trump no ha participado en la reunión general de todos los líderes, sino que luego ha tenido una él con todos los líderes para que trataran de convencerle de ser garante de la seguridad de Ucrania y dar apoyo militar o político a estos planes para la posguerra en Ucrania. La posición del líder estadounidense es tan cambiante que mucho no saben a qué atenerse.

El presidente francés ha comparecido tras la cumbre ante los medios de comunicación y ha asegurado que Estados Unidos "ha sido muy claro sobre su apoyo y voluntad de ser parte de las garantías de seguridad de Ucrania", pero no ha entrado en detalles de hasta dónde llegarán. Eso sí, ha adelantado que en breve "comenzará el trabajo de planificación con Washington".

