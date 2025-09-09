Los cazas Eurofighter y F18 del Ejército del Aire ponen a prueba su puntería en el Golfo de Cádiz

El Ejército del Aire y del Espacio ha iniciado en el Golfo de Cádiz el ejercicio "Atlante 25", unas maniobras destinadas a adiestrar a las tripulaciones en el uso de armamento real y en el desarrollo de tácticas de defensa frente a aeronaves simuladas y sistemas aéreos no tripulados (UAV o RPAS). La actividad se desarrollada hasta el viernes 12 de septiembre bajo la coordinación del Mando Aéreo de Combate (MACOM).

Durante las jornadas, los cazas Eurofighter Typhoon y F-18 de las Alas 11 (Morón de la Frontera), 12 (Torrejón), 14 (Albacete), 15 (Zaragoza) y 46 (Gando) ejecutarán lanzamientos de misiles radáricos activos e infrarrojos contra blancos semiautónomos SCRAB II y SCRAB III. El objetivo es comprobar la eficacia de los sistemas de armas y perfeccionar las técnicas de interceptación aérea en un entorno lo más realista posible.

El despliegue cuenta con la participación de tripulaciones, mecánicos y armeros, así como de personal del Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX). Desde la Base Aérea de Torrejón, el Centro de Operaciones Aéreas (AOC) asume el mando y control del ejercicio, coordinando al mismo tiempo las misiones de vigilancia y defensa del espacio aéreo nacional.

Para garantizar la seguridad, el Ejército del Aire y la Armada despejan previamente la zona marítima de cualquier tráfico, mientras que el Grupo Central de Mando y Control (GRUCEMAC) y la Escuadrilla de Control Aéreo Operativo (ECAO Sevilla) supervisan que el espacio aéreo reservado quede libre de aeronaves no autorizadas. Además, se han activado medios del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) ante posibles contingencias.

El Ejército del Aire y el Espacio ha destacado en un comunicado que el ejercicio "Atlante 25" sirve para reforzar la preparación de sus unidades para afrontar operaciones nacionales e internacionales, y ha subrayado la importancia de mantener la superioridad aérea. El ejercicio refleja, según añaden, los valores de dedicación, preparación y compromiso con la seguridad y la estabilidad de España.

