Robles y Azcón ponen en marcha el gran hub industrial y logístico de la Defensa en Aragón

El Ministerio de Defensa y el Gobierno de Aragón han escenificado este miércoles su apuesta por la industria de la defensa con la presentación del Hub Logístico e Industrial de Defensa, un proyecto impulsado por el presidente regional, que ya suma 113 empresas y que pretende situar a la comunidad autónoma como un importante referente dentro del territorio nacional de la industria militar y dual.

El acto, celebrado en la sala de la Corona del Edificio Pignatelli en Zaragoza, ha contado con la ministra de Defensa, Margarita Robles, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, así como otras autoridades civiles y militares. Ambos dirigentes políticos han coincidido en destacar el valor estratégico de este hub y su importancia para generar empleo, inversión económica y cohesión territorial.

Robles ha subrayado que la defensa "no tiene color político" y que el éxito del proyecto dependerá de la cooperación entre administraciones, empresas y universidades. "Apostamos firmemente por el desarrollo tecnológico, por la industria española y por Aragón, porque este territorio tiene visión de presente y de futuro", ha afirmado la ministra. También ha destacado que "no se puede entender Aragón sin las Fuerzas Armadas, ni las FAS sin Aragón".

Azcón, por su parte, ha definido la iniciativa como "una oportunidad sin precedentes para la industria aragonesa" y ha recalcado que el hub servirá para impulsar "empleos de alta cualificación" y atraer inversión extranjera. "El mensaje que queremos lanzar es claro: Aragón quiere ser parte de lo que va a pasar en la industria de la defensa", ha señalado, tras lo que ha recordado que la región es la que más militares tiene en términos relativos en toda España.

El Hub de Defensa ha registrado un crecimiento acelerado: de las 60 empresas adheridas en abril de 2025 se ha pasado a 113 en septiembre. Estas compañías facturan en conjunto unos 168 millones de euros y emplean a más de 730 trabajadores, lo que supone un 2,35 por ciento del empleo del sector en España. Aragón ha puesto en marcha líneas de ayuda específicas en digitalización, prototipos e I+D+i, además de un programa de aceleración para facilitar la entrada de nuevas empresas.

Desde el Ejecutivo autonómico se insiste en que este proyecto no es solo de Zaragoza o Aragón, sino que representa una apuesta nacional por reforzar la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, lo ha resumido de forma clara: "Estamos listos para ponernos a disposición del conjunto de España con nuestra experiencia y nuestro tejido empresarial".

Con este lanzamiento, Aragón aspira a consolidarse como hub de referencia en defensa y seguridad, apoyándose en su fuerte presencia militar, sus centros de formación y una red empresarial en expansión. Un proyecto estratégico que, como ha dicho Robles, abre "una página de futuro" para España.

Una de las primeras acciones del Hub de Defensa de Aragón fue la colaboración con 33 pequeñas empresas del sector en la Feria Internacional de la Defensa y la Seguridad (Feindef) con un stand propio por primera vez en este evento internacional. Una feria que se cerró con varios acuerdos comerciales y que se desarrolló en el Recinto Ferial de Ifema, en Madrid, el pasado mes de mayo.

Otra de esas iniciativas fue la celebración en Zaragoza del II Foro Liberdefensa, en la misma sala de la Corona donde este mismo miércoles se ha celebrado la presentación, donde el Gobierno aragonés y el Grupo Libertad Digital convocaron a autoridades políticas, representes del sector industrial y expertos en defensa para establecer la hoja de ruta necesaria para poner en marcha este hub tecnológico-militar.