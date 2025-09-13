El portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque realizan operaciones en el Alto Norte junto a aliados de la OTAN

El Grupo de Ataque del Portaaviones USS Gerald R. Ford (GRF CSG) ha estado realizando operaciones de rutina cerca del Círculo Polar Ártico con el Comando Marítimo Aliado (MARCOM) y con la participación de Noruega, Alemania y Francia.

Estas operaciones han tenido lugar entre el 23 de agosto y el 8 de septiembre y desde la Sexta Flota de Estados Unidos señalan que el Alto Norte es "una región crítica" tanto para Europa como para Estados Unidos.

Una relación "sólida y duradera"

"Lo que estamos haciendo es un pilar fundamental de los últimos tres años de trabajo de nuestros Grupos de Ataque de Portaaviones estadounidenses frente a las costas de Noruega y en los mares del Alto Norte con la Marina Real Noruega", ha señalado el Contralmirante Paul Lanzilotta, comandante del Doce Grupo de Ataque de Portaaviones.

De igual manera, Lanzilotta ha precisado que "este trabajo en equipo constante ha fomentado una relación sólida y duradera entre nuestras armadas" y que "nos sentimos sumamente afortunados de seguir fortaleciendo esta sólida relación naval entre Estados Unidos y Noruega para defendernos de las amenazas a la seguridad marítima".

Al grupo de acción de superficie (SAG) liderado por el USS Bainbridge (DDG 96) y el USS Mahan (DDG 72) se unieron el noruego el HNoMS Thor Heyerdahl (F 314) y el FS Aquitaine (D 650) de la Marina Francesa y el FGS Hamburg (F220).

El comandante del Thor Heyerdahl noruego, Lars Ole Hoknes, ha señalado que "nos entusiasma trabajar junto a nuestros amigos y aliados para afrontar el reto de garantizar que la paz y la libertad sean compartidas por todos los que navegan por nuestras vías fluviales". Además, Hoknes ha dicho que "el Mar de Noruega y sus alrededores deben permanecer libres, cueste lo que cueste".

De igual manera, el USS Gerald R. Ford (CVN 78) y el USS Winston S. Churchill (DDG 81) también llevaron a cabo operaciones de vuelo y ejercicios de ataque en la región del Mar de Noruega en colaboración con las Fuerza Aérea de este país. El USS Gerald R.Ford es el buque líder de la siguiente generación de portaaviones estadounidenses y fue entregado en el año 2017 para reemplazar la estructura de fuerza del Enterprise (CVN 65), desactivado en el año 2012.