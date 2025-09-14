Así se adiestran los militares españoles en Letonia para repeler una posible invasión rusa Los militares españoles forman parte del Batallón Multinacional de la OTAN en Letonia. Son uno de los pilares del muro anti-Rusia en el Este de Europa.

1 / 5 Los militares españoles desplegados en Letonia han participado durante este mes de septiembre en el ejercicio Oak Resolve 25-2. Compartir

2 / 5 Estos militares españoles forman parte de la Brigada Multinacional de la OTAN desplegada en el país, que tiene como objetivo repeler una posible invasión rusa. Compartir

3 / 5 Entre los vehículos utilizados por los militares españoles se encontraban el VCI (Vehículo de Combate de Infantería) Pizarro. Compartir

4 / 5 En el ejercicio OAK Resolve 25-2 también han participado otros países. En la imagen, un LMV Lince español entre blindados del Ejército canadiense. Compartir

