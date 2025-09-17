Satnus realiza su tercera campaña de vuelo NGWS y avanza hacia las demostraciones finales de la fase 1B del FCAS

El consorcio español Satnus ha completado con éxito su tercera campaña de pruebas de vuelo dentro del programa europeo NGWS, pieza clave del futuro sistema de combate aéreo de sexta generación FCAS. La compañía ha centrado los ensayos en validar el demostrador de sistemas comunes y plataformas no tripuladas, tanto en el segmento de vuelo como en el de tierra.

Durante la campaña se realizaron seis vuelos —tres con una sola plataforma y tres con dos— en los que se integraron y probaron cuatro prototipos del nuevo ordenador autónomo de última generación, conocido como NGAC. Este sistema se probó junto con mejoras en comunicaciones, aviónica, sistemas de terminación de vuelo y estaciones de planificación de misión.

Uno de los hitos principales fue el éxito de las pruebas de extremo a extremo de las cadenas funcionales entre los sistemas a bordo y en tierra, lo que permitió validar operaciones en red entre distintas plataformas. Este avance supone un paso decisivo en la integración de capacidades clave para la futura cooperación aérea.

Con estos resultados, la compañía ha reforzado la confianza en la arquitectura tecnológica que desarrolla dentro del NGWS y centra ahora sus esfuerzos en preparar la campaña final de demostración. Esa fase servirá para probar en vuelo la cooperación entre aeronaves tripuladas y no tripuladas, objetivo esencial de la etapa 1B del FCAS.

Satnus es un consorcio conformado por tres empresas españolas, Tecnobit-Grupo Oesía, Sener Aeroespacial y GMV, que tiene como objetivo coordinar todas las actividades del Pilar Tecnológico de Operadores Remotos del Sistema de Armas de Siguiente Generación (NGWS) del Futuro Sistema de Combate Aéreo (FCAS).