Suecia anuncia "inversiones históricas" en Defensa ante la amenaza rusa

Suecia ha presentado este lunes nuevas inversiones en defensa debido a la "amenaza multidimensional" que representa Rusia. En concreto, las inversiones serán de 26.600 millones de coronas suecas (2.426 millones de euros), lo que representa un incremento del 18 % con respecto a 2025. "Por lo tanto, el Gobierno está implementando inversiones históricas en defensa", señalan desde el ministerio de Defensa sueco.

Esto supone que para el año 2026 se espere un gasto en defensa que corresponda al 2,8% del PIB. Por otro lado, desde Suecia señalan que se espera que a partir del año 2028 las asignaciones correspondan al 3,1% del PIB y además precisan que tienen la intención de alcanzar el objetivo del gasto del 3,5% para 2030.

"El Gobierno está llevando a cabo el refuerzo más completo de la defensa sueca desde la Guerra Fría. El objetivo es proteger a Suecia y a su población", señala el comunicado del ministerio de defensa sueco. "Suecia debe seguir fortaleciendo su capacidad militar y alcanzar sus objetivos de material y personal", añade.

Sweden’s military budget will increase by a further 18% in 2026 to 2,8% of GDP. This 26,6 billion SEK increase builds upon the previous year’s growth. (10% in 2025 and 28% in 2024). Sweden continues on its journey to reach 3,5% of GDP in 2030. (1/5) pic.twitter.com/6i0UTXNR1f — Pål Jonson (@PlJonson) September 15, 2025

El ministro de defensa del país, Pål Jonson, ha señalado en su cuenta de X que este nuevo presupuesto "permite la adquisición de más defensa aérea, munición y vehículos de combate, entre otros".

De igual manera, el ministro sueco también ha presumido de haber "duplicado" las inversiones en defensa del país entre 2022 y 2024. En concreto, Suecia ha pasado "de 36 000 millones de coronas suecas en 2022 a 68 000 millones de coronas suecas en 2024", según Jonson.

Nuevas adquisiciones

Las inversiones planificadas para el año 2026 incluyen nuevas adquisiciones para las Fuerzas Armadas. En primer lugar, para el ejercito está planeado la compra de sistemas de defensa aérea, artillería de cohetes, municiones y vehículos de combate. Por otro lado, para los marines se espera la compra de nuevos buques de combate de superficie y buques de combate. Por último, para la Fuerza Aérea está planeado la incorporación de aviones de transporte táctico y capacidad de combate de largo alcance.

De igual manera, el ministerio sueco señala que el Proyecto de Ley de Presupuesto para 2026 incluye también en una "unidad de innovación en defensa, infraestructura de investigación y tecnologías innovadoras dignas de protección". Por otro lado, el gobierno también ha propuesto asignar 50 millones de coronas suecas adicionales a partir de 2026 para "financiar un programa mejorado de desarrollo de material".