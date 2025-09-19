Defensa anula otro contrato clave con tecnología israelí: adiós a los designadores láser para los nuevos Eurofighter

El Gobierno sigue cancelando los contratos militares con tecnología israelí. El Ministerio de Defensa ha anulado este viernes el contrato firmado con la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems para el suministro de sistemas de guiado láser Litening V destinados a los nuevos cazas Eurofighter Typhoon del Ejército del Aire y el Espacio. El acuerdo, firmado en abril de 2024, estaba valorado en 207,4 millones de euros.

La cancelación del contrato se produce en un momento crítico, ya que los nuevos Eurofighter –de los programas de modernización Halcón I y Halcón II– están destinados a reemplazar a una parte de los cazas F18 Hornet actualmente en servicio. Estos sistemas de guiado láser son esenciales para mejorar la precisión en el combate aéreo y en misiones de ataque a tierra. La anulación del acuerdo deja en el aire cómo se cubrirán ahora estas capacidades.

La decisión se ha hecho pública a primera hora de la tarde con la publicación de un aviso en la Plataforma de Contratación del Sector Público. En la resolución, en el apartado dedicado a la explicación de cuál es el motivo de la decisión, el Gobierno tan sólo explica que se hace por "otros motivos". No hay ningún tipo de explicación añadida relacionada con la crisis política unilateral que el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido abrir con Israel.

La decisión de cancelar este contrato se suma a otras medidas adoptadas por el Gobierno español en respuesta a la crisis en Gaza provocada por el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023. Entre ellas, la anulación hace dos semanas de otros dos programas clave para la modernización de las Fuerzas Armadas, como eran los contratos del sistema lanzacohetes SILAM y la adquisición de misiles Spike LR2.

El Ministerio de Defensa ha asegurado que está buscando alternativas en el mercado para sustituir estos sistemas de origen israelí por otros de fabricación nacional o de países aliados, y que estos cambios no van a afectar a los tiempos previstos para recibir los nuevos sistemas plenamente operativos. Unas afirmaciones que generan enormes dudas, pues la licitación de las nuevas compras llevará su tiempo y los programas anulados ya estaban en marcha.