Putin tensa la cuerda con la OTAN: tres cazas rusos violan el espacio aéreo de Estonia

Una nueva provocación del régimen de Putin contra un país miembro de la OTAN. Tres cazas rusos modelo MIG-31 entraron sin permiso en el espacio aéreo de Estonia este viernes, sobrevolando la isla de Vaindloo durante casi doce minutos, en una clara violación del espacio aéreo soberano de la república báltica.

Según el Ministerio de Defensa estonio, las aeronaves rusas actuaron de forma deliberadamente hostil, sin presentar planes de vuelo y con los transpondedores apagados. Además, los pilotos rusos se negaron a mantener cualquier tipo de comunicación por radio con los servicios de tráfico aéreo del país, evidenciando el carácter premeditado de la incursión.

La respuesta aliada no se hizo esperar. Cazas F-35 de la Fuerza Aérea italiana, que forman parte de la Misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN, fueron desplegados desde la base de Ämari para responder al incidente e interceptar a las aeronaves rusas, según confirmó el Ministerio de Defensa estonio.

Estonia ha convocado al encargado de negocios ruso para entregarle una nota de protesta formal. El ministro de Exteriores, Margus Tsahkna, ha calificado la agresión como "descaradamente sin precedentes" y un ejemplo de la "creciente agresividad" de Moscú. Esta es ya la cuarta violación del espacio aéreo estonio por parte de Rusia en lo que va de año.

Este incidente se produce apenas diez días después de que la OTAN tuviera que derribar por primera vez en su historia varios drones rusos que violaron el espacio aéreo de Polonia, lo que demuestra un patrón de provocaciones deliberadas por parte de Moscú en la frontera oriental de la Alianza.