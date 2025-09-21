Drones para la guerra: la Royal Navy ya puede abastecer a sus tropas con el Malloy T-150 sin arriesgar personal

La Marina Real británica anunció el pasado jueves que el sistema aéreo no tripulado Malloy T-150 se encuentra listo para realizar operaciones de primera línea, después de dos años de pruebas y desarrollo con los marines y el 700X Naval Air Squadron.

En un comunicado de la Royal Navy se especifica que el Malloy T-150 se usará para el transporte de munición, armamento, alimentos y suministros personales y médicos a los comandos de los marines.

"La Fuerza de Comando del Reino Unido sigue a la vanguardia del cambio operativo en la integración de sistemas digitales y autónomos en nuestra forma de combatir", ha señalado el Jefe del Programa de Fuerzas de Comando, el brigadier Chris Haw.

"La introducción de drones logísticos representa una expansión significativa en el uso de sistemas aéreos no tripulados por parte de la Fuerza de Comando, más allá de los ya en servicio para vigilancia y reconocimiento, y reduce significativamente el riesgo para el personal durante el reabastecimiento táctico", ha añadido Haw.

Drones at the double... Royal Navy warships and @RoyalMarines operating behind enemy lines will be supported from the air by two drone systems now fully ready for front-line operations. Read more: https://t.co/tmfcYW5ISk pic.twitter.com/WV8EwjoqAL — Royal Navy (@RoyalNavy) September 11, 2025

Por otro lado, la Armada británica también ha informado de la entrada oficial en servicio del minihelicóptero Peregrine, desarrollado y entregado en colaboración con Thales y Schiebel.

Características

Este nuevo dron cuenta con ocho palas de rotor, una resistencia de hasta 40 minutos, una velocidad máxima de 60 mph (aproximadamente 97 km/h) y con la capacidad de levantar una carga de hasta 68kg. Por todo eso, desde la Armada presumen de que el Malloy T-150 es "una plataforma probada, capaz y versátil". De igual manera, este dron requiere de un piloto remoto y otra persona para supervisar todo el mando de la aeronave. El dron puede volar de forma autónoma o manual.

Por otro lado, el Malloy "está siendo sometido a una evaluación operativa" con el Grupo de Ataque de Portaaviones del Reino Unido en la región del Indo-Pacífico. "Recientemente entregó suministros desde el portaaviones HMS Prince of Wales al destructor HMS Dauntless en un hecho histórico por primera vez", señalan desde BAE Systems.

Por otro lado, el director ejecutivo de Malloy Aeronautics (entidad propiedad de BAE Systems), Neil Appleton, ha destacado que el T-150 se puede usar "para el reabastecimiento en alta mar un día y para reabastecer a los comandos de los Royal Marines desplegados al siguiente".