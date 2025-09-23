Defensa avala el veto a Israel sin explicar cómo sustituirá los misiles Spike LR2 ni cómo evitará sobrecostes y retrasos

El Gobierno de España está inmerso en un proceso de veto a cualquier tecnología o sistema de armas proveniente de Israel o de sus empresas. Muestra de ello es que durante este mes septiembre se han anulado un total de 22 contratos que habían sido firmados, algunos de ellos clave para la modernización de las Fuerzas Armadas. Primero se anularon el SILAM y los misiles Spike, después el designador láser para los cazas Eurofighter y, este lunes, se anularon otros 19 contratos menores.

En plena polémica por la anulación de estos contratos, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha comparecido ante la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Allí ha querido dejar claro el mensaje de su Ejecutivo, que no es otro que el hecho de vetar la tecnología israelí no va a suponer retrasos o problemas para las Fuerzas Armadas. Ahora, ha sido incapaz de explicar cómo se va a solucionar la situación que van a crear estas anulaciones.

El debate sobre la desconexión se ha centrado principalmente en el misil contracarro Spike LR2, el primero de los programas que se conoció que iba a ser anulado. "En el nuevo sistema contracarro lo que pretendemos es que se desarrolle en plazos similares, pero tiene que ser un programa que garantice que la tecnología es prioritariamente española o europea, o bien de países socios y aliados", ha mantenido la número dos de Margarita Robles.

"En el plan industrial para nosotros es absolutamente imprescindible conocer cuáles son los retornos tecnológicos, económicos y sociales de la inversión proyectada por el Gobierno. Por lo tanto, ni esperamos retrasos, ni esperamos sobrecostes. En la gestión de este programa, como realizamos con otros, se ve la maduración tecnológica o cualquier otra situación que pueda impactar. No lo esperamos en este caso, sobre todo porque confiamos en la industria española y en las empresas españolas", ha continuado.

En esta línea, ha dicho que "el Ejército de Tierra y la Armada disponen en la actualidad de un importante número de sistemas contracarro Spike LR (Long Range), que es la versión anterior al Spike LR2. Por lo tanto, poner en duda la operatividad de las Fuerzas Armadas no es sólo ignorancia, es que es muy grave porque indudablemente no hay absolutamente ningún riesgo, absolutamente ningún riesgo, y lo subrayo, ninguno para nuestra seguridad y defensa".

Ni una respuesta concreta a cómo se van a evitar posibles sobrecostes o retrasos. "Nuestras unidades no tienen la certeza de cuándo recibirán el material, porque hoy sabemos que podrá haber una nueva licitación, pero esta licitación posiblemente tarde años. Sabemos que quizá habrá penalizaciones por la rescisión y que los nuevos contratos costarán más caros. Es decir, estamos hablando de más retrasos y más costes", le había reprochado minutos antes el diputado del PP Pablo Pérez.

Tampoco ha dado detalles sobre qué opciones están barajando para sustituir los Spike LR2 o cualquier otro sistema israelí que ya no va a ser adquirido o se va a dejar de mantener, pese a que el parlamentario popular también le ha introducido el tema: "Nos gustaría que usted responda a la verdadera cuestión, que es cuál es la alternativa que maneja el Gobierno en concreto para los misiles Spike, qué plazos maneja, con qué costes y con qué garantías de compatibilidad y operatividad con nuestros aliados", le ha preguntado.