GDELS-SBS y Gutmar se alían para desarrollar tecnología de uso dual para defensa y seguridad

GDELS-Santa Bárbara Sistemas (SBS) y la empresa catalana Gutmar, especializada en mecánica de alta precisión, han firmado un acuerdo para desarrollar conjuntamente proyectos de tecnologías de uso dual, con aplicaciones tanto civiles como militares. El anuncio se ha producido durante la visita del equipo de GDELS-SBS a las instalaciones de Gutmar en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

El encuentro ha contado con la presencia de Alejandro Page, director general de Santa Bárbara Sistemas y vicepresidente de GDELS, quien ha destacado la importancia de trabajar en colaboración con proveedores estratégicos para fortalecer el ecosistema industrial español. La cooperación se enmarca en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez, según ha explicado la compañía.

Joan Martorell, presidente de Gutmar, ha señalado que "este tipo de colaboraciones con empresas tractoras es lo que la industria y las pymes catalanas necesitan para reforzar sus capacidades y el papel que desempeñamos en la industria de defensa en general". La compañía catalana se ha consolidado como referente internacional en aeronáutica, espacio, defensa, seguridad y fusión nuclear.

Page ha añadido que "tender puentes y trabajar como socios con empresas como Gutmar es uno de los principales objetivos de nuestro Plan Industrial y Tecnológico 2025-2030". El acuerdo permitirá a ambas compañías desarrollar proyectos innovadores de doble uso, potenciando su capacidad industrial y la transferencia tecnológica en sectores estratégicos.