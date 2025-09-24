El avión militar de Robles recibe perturbaciones eléctricas rusas en el GPS en las cercanías de Kaliningrado

El avión A330-MRTT del Ala 45 del Ejército del Aire y el Espacio que ha trasladado este miércoles a la ministra de Defensa, Margarita Robles, hasta Lituania ha recibido perturbaciones eléctricas en su GPS civil en las proximidades del exclave ruso de Kaliningrado.

Los sistemas de la aeronave han comenzado a sonar y han advertido a los pilotos de que existía una divergencia entre los datos de posicionamiento que se recibían por el sistema GPS civil y el que recibían por el sistema de GPS militar, que recibe los datos de satélites militares estadounidenses.

Los pilotos han informado a Margarita Robles de la situación y han continuado el viaje rumbo a la base aérea de Siauliai (Lituania), donde las Fuerzas Armadas españolas tienen desplegado un contengente compuesto por unos 200 militares, ocho cazas Eurofighter Typhoon y un avión A400M de reabastecimiento en vuelo.

Fuentes militares han explicado que estás perturbaciones GPS recibidas en la aeronaves, que se conocen como jamming, forman parte de los sistemas de seguridad que Rusia tiene en su exclave de Kaliningrado y tienen como objetivo desestibalizar los sistemas de GPS que pudiesen utilizar misiles de crucero de la OTAN.

Las mismas fuentes han explicado que estas interferencias funcionan de manera permanente y que también son recibidas por todos los aviones civiles que pasan alrededor de Kaliningrado en su tránsito habitual.

A principios de este mes, la Unión Europea denunció que el avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había sido blanco de una supuesta interferencia rusa que ha desactivado los servicios de navegación GPS de la aeronave momentos antes de que aterrizaje en un aeropuerto búlgaro.