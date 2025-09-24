El rearme de Marruecos no cesa: inaugura una planta para blindados anfibios WhAP 8x8

Marruecos ha inaugurado este martes una planta de 20.000 metros cuadrados dedicada a la fabricación de vehículos militares blindados sobre ruedas WhAP 8x8, patentados por la empresa india Tata Advanced Systems Limited (TASL).

El WhAP 8x8 es el primer vehículo de combate de infantería anfibio de la India "diseñado para una capacidad de supervivencia optimizada, un rendimiento todoterreno y una mayor letalidad", según señalan desde la compañía india.

Desde el diario marroquí Rue20 señalan que esta nueva planta es el resultado de un acuerdo firmado en septiembre de 2024 entre el Ministerio de Defensa de India, la empresa Tata y la Administración de Defensa Nacional marroquí (bajo las directrices del Rey Mohammed VI).

De igual manera, el mismo diario señala que el proyecto forma parte de la estrategia marroquí de alcanzar la autosuficiencia en materia de defensa. Por otro lado, está previsto que la planta genere 90 empleos directos y 250 indirectos. Además, el Ministerio de Defensa de India ha señalado que la planta también está diseñada para realizar exportaciones en el futuro.

Se espera que la planta integre un 35% de componentes locales en su producción inicial y que en el futuro se aumente hasta el 50%. Esto pone de manifiesto la intención de Marruecos de reducir la dependencia de proveedores extranjeros.

"Self-reliance is not isolation. With Make in India, Make with Friends & Make for the World, India aims to be a credible source of high-quality defence tech globally."

– Raksha Mantri Shri @rajnathsingh at inauguration of @tataadvanced’s WhAP 8x8 facility in #Morocco. 🇮🇳🌍 Read… pic.twitter.com/i42O6gN6Hu — Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) September 23, 2025

Por otro lado, el ministerio indio ha celebrado también este acontecimiento y ha precisado que "India aspira a ser una fuente confiable de tecnología de defensa de alta calidad a nivel mundial", según un tweet.

El ministro de Defensa indio Raksha Mantri Shri ha remarcado la ubicación estratégica de Marruecos, ya que se encuentra entre Europa y África y ha señalado que la instalación WhAP 8x8 es la unidad más grande de defensa de Marruecos.

Compra de submarinos

A principios de este mes el diario marroquí H24info señaló que existen "informes" que indican que Marruecos se encontraría negociando para adquirir submarinos franceses y un experto consultado por el diario apuntaba a que "nunca hay humo sin fuego".

Este mismo experto señaló que la adquisición de estos submarinos se presentaría como una continuación lógica del aumento del poder aéreo que está llevando a cabo el país.