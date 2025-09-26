El Gobierno adelanta 3.680 millones a Airbus para sacar adelante 6 programas de cazas, aviones y helicópteros

El Gobierno ha publicado en los últimos días la concesión de 3.680 millones de euros para el consorcio europeo Airbus en concepto de préstamo directo y sin intereses. El dinero se destinará a sacar adelante seis programas clave para la modernización de las Fuerzas Armadas, que incluyen nuevos cazas, aviones y helicópteros, principalmente para el Ejército del Aire, pero también se verán beneficiados el Ejército de Tierra y la Armada.

El préstamo, de carácter directo y singular, se otorga sin concurrencia pública al considerar que la empresa es la única capaz de desarrollar estos programas. Según el calendario, los desembolsos comenzarán en 2025 con algo más de 1.000 millones de euros y se prolongarán hasta 2030 con anualidades decrecientes. Los créditos se conceden a interés cero, sin necesidad de garantías, y estarán condicionados al cumplimiento de los hitos técnicos.

El primero de los programas es el ITS-C, el más ambicioso del paquete, con un importe de 1.040 millones de euros. Su objetivo es sustituir a los veteranos cazas entrenadores F-5 con un sistema integrado de enseñanza en vuelo avanzado. El proyecto contempla hasta 45 aeronaves basadas en la plataforma turca Hürjet, adaptadas a los requisitos españoles, y se considera esencial para garantizar el relevo generacional de los pilotos del Ejército del Aire.

Otro de los pilares es la fase 3 del helicóptero NH-90, a la que se destinan alrededor de 1.000 millones de euros. Se trata de la continuación del programa de este helicóptero medio de última generación, que incorporará mejoras técnicas y capacidades ampliadas. Se recibirán 32 unidades con configuraciones adaptadas a las necesidades nacionales, reforzando tanto las misiones del Ejército de Tierra como las operaciones conjuntas con aliados de la OTAN.

El tercer programa es el HELIPO, un helicóptero ligero multipropósito que reemplazará a los actuales EC135. Con un presupuesto de 920 millones de euros, el plan prevé la adquisición de 54 aeronaves H145 destinadas a funciones de adiestramiento, vigilancia, patrulla y apoyo a misiones de seguridad. Esta nueva plataforma permitirá disponer de un helicóptero más versátil y moderno, con aplicaciones tanto militares como de seguridad interior y apoyo civil.

El cuarto eje del préstamo se centra en el ITS-T, un sistema de adiestramiento y transporte que tomará como base el avión C-295. Con una dotación de 520 millones de euros, el programa prevé 18 unidades que podrán cumplir misiones duales de entrenamiento y movilidad aérea. Esta iniciativa está diseñada para mejorar la capacidad logística de las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, proporcionar un entorno avanzado de instrucción para tripulaciones.

El quinto programa es la fase 2 del H135, con una inversión de 100 millones de euros. Se trata de incorporar 13 nuevos helicópteros ligeros que se sumarán a la flota ya en servicio. Estos aparatos estarán destinados principalmente a tareas de enseñanza, apoyo y enlace, reforzando la capacidad de instrucción aérea de las academias militares y garantizando una mayor homogeneidad de la flota de helicópteros ligeros en España.

Por último, el sexto proyecto corresponde al HACES, acrónimo de Helicóptero Multipropósito de Apoyo al Estado, basado en el modelo H175. Con un presupuesto de 100 millones de euros, el plan contempla la incorporación de seis aeronaves destinadas a misiones de apoyo gubernamental, vigilancia y rescate. Estas unidades aportarán una plataforma flexible para operaciones de seguridad y protección civil, además de reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias en territorio nacional.

Con esta operación, el Gobierno busca garantizar el relevo de varias flotas críticas y apoyar la carga industrial de Airbus en España. Los seis programas, que suman 168 aeronaves en total, se consideran fundamentales para mantener la autonomía estratégica nacional en el ámbito aéreo y para asegurar que las Fuerzas Armadas disponen de medios modernos, interoperables y sostenibles durante la próxima década.