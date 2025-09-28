El Gobierno adelanta 350 millones a Indra y Airbus para el desarrollo nacional del FCAS

El Gobierno ha publicado en las últimas horas la concesión de 350 millones de euros a Indra y Airbus en concepto de préstamo directo y sin intereses. El dinero se destinará a avanzar en el desarrollo del Sistema Integral Aéreo de Última Generación (SIAGEN), que está directamente vinculado al programa europeo de combate FCAS (Future Combat Air System), en el que se busca desarrollar un caza de sexta generación junto a Francia y Alemania.

El crédito se otorga con tipo de interés cero, sin revisión ni actualización. Tampoco se exige aval general, según aparece reflejado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque el decreto prevé que, en caso de anticipos sin contrato formalizado, las empresas deberán presentar una garantía del 10 por ciento ante la Caja General de Depósitos. El plazo para firmar los acuerdos con el Ministerio de Defensa vence el 31 de octubre de 2026.

De la suma total de 350 millones, un total de 270 millones se destinarán a Indra para el subprograma Contrato Tecnológico Nacional NGWS (CTN NGWS). Los otros 80 millones restantes financiarán el subprograma FCAS Nacional, que será desarrollado en colaboración entre Airbus e Indra dentro del Programa Especial de Modernización (PEM) lanzado por el Gobierno hace unos años.

El calendario de desembolsos también está definido en el decreto. Indra recibirá 214 millones de euros en 2025, seguidos de 14 millones anuales desde el año 2026 al 2029. En el caso del FCAS Nacional, el Ejecutivo adelantará 64 millones este año, y 4 millones por ejercicio durante los próximos cuatro años. Los préstamos se conceden con posibilidad de amortización anticipada y sin penalización.

El documento del BOE detalla que el CTN NGWS financiará el desarrollo de tecnologías críticas como plataformas no tripuladas, sensores avanzados, aviónica, nube de combate y sistemas de baja observabilidad. Por su parte, el FCAS Nacional se centrará en la integración de capacidades colaborativas entre aeronaves y la definición de arquitecturas operativas para el futuro sistema aéreo de combate europeo.

El Gobierno considera el SIAGEN una pieza esencial para asegurar la autonomía industrial y tecnológica española dentro del FCAS, el programa europeo para desarrollar un caza de sexta generación. Con estos préstamos, el Ejecutivo busca reforzar el papel de Indra como coordinadora nacional del programa y consolidar la participación de la industria española en el mayor desarrollo militar europeo de las próximas décadas.