La Royal Navy prueba en el Ártico su nuevo misil para destruir buques a más de 160 km

La fragata británica HMS Somerset se dirigió hacia el polígono noruego de misiles árticos en Andøya para lazar un misil de ataque naval (NSM) durante el ejercicio Aegir 25, realizado con aliados de Noruega y Polonia, según una publicación de la Armada británica compartida este domingo. Este misil también se encuentra instalado en el HMS Richmond y el HMS Portland.

El misil NSM pesa 400 kilos y puede ser utilizado contra buques de guerra u objetivos terrestres. De igual manera, es un sistema más nuevo y con más capacidad que el Harpoon de las fragatas británicas Tipo 23 y los destructores Tipo 45.

.@HMSSomerset unleashes the Naval Strike Missile - the first Royal Navy firing of the new ship-busting missiles, capable of targeting and destroying enemy vessels from over 100 miles away. — Royal Navy (@RoyalNavy) September 29, 2025

Por otro lado, desde la cuenta oficial de X de la Royal Navy británica señalan que el misil es capaz de "destruir buques enemigos a más de 100 millas de distancia".

A bordo del HMS Somerset también estuvo el personal de la empresa Kongsberg Defence & Aerospace, fabricante del NSM. Este misil también se encuentra en servicio en la Armada noruega, estadounidense y polaca y al deslizarse sobre el mar impide su detección.

"El NSM es uno de los misiles más avanzados de nuestro arsenal naval. Dará a la Marina Real y a nuestros aliados una ventaja frente a nuestros enemigos", ha señalado Ministro de Preparación para la Defensa e Industria británico, Luke Pollard.

Desde la web oficial de la Royal Navy británica señalan que este nuevo arma formará parte de manera complementaria del programa Future Cruise Anti-Ship Weapon británico. Este programa busca proporcionar al Reino Unido la próxima generación de misiles de "de ataque profundo de largo alcance y alta capacidad de supervivencia", según una nota del gobierno británico publicada en julio de 2025.

Buenas relaciones entre Reino Unido y Noruega

Al margen del Aegir 25, Reino Unido y Noruega cuentan con una buena relación. A finales de agosto Noruega eligió al Reino Unido como "socio estratégico" para la adquisición de nuevas fragatas. "Esta alianza representa un fortalecimiento histórico de la cooperación en materia de defensa entre nuestros dos países", señaló el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre.