El ISFAS implantará la receta electrónica para sus afiliados del sector privado antes del próximo verano

El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) ha anunciado este martes la puesta en marcha de la receta electrónica para los afiliados que reciben atención sanitaria en el sector privado. La medida supone un paso importante hacia la modernización del sistema sanitario del organismo, al mejorar la agilidad, la seguridad y la trazabilidad en la prescripción y dispensación de medicamentos a los mutualistas.

Según el ISFAS, la receta electrónica aportará beneficios inmediatos para los pacientes, especialmente los crónicos, que podrán evitar desplazamientos innecesarios a sus médicos o a las delegaciones del Instituto. El sistema facilitará el seguimiento de tratamientos y reducirá errores, además de ahorrar tiempo y molestias tanto a los beneficiarios como a los profesionales sanitarios.

El nuevo sistema será interoperable entre las comunidades autónomas donde ya esté implantada la receta electrónica pública. Gracias a ello, los afiliados podrán retirar su medicación en cualquier oficina de farmacia del territorio nacional, sin importar la comunidad en la que se haya emitido la prescripción o en la que residan, lo que refuerza la libertad de acceso a los tratamientos.

El despliegue se realizará de manera progresiva, en coordinación con las entidades de seguro concertadas y con los Consejos Generales de Colegios de Médicos y de Farmacéuticos. Extremadura y Aragón serán las primeras comunidades autónomas en incorporarse al sistema antes de que finalice octubre. La previsión es que el resto se sumen de forma escalonada durante los próximos meses.

El ISFAS calcula que la receta electrónica estará operativa en la mayoría de las comunidades autónomas antes del próximo verano. Paralelamente, las aseguradoras SegurCaixa Adeslas y ASISA iniciarán la sustitución de sus tarjetas sanitarias en las próximas semanas, con el objetivo de completar el proceso antes de final de año y garantizar una transición completa al nuevo sistema digital.