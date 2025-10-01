El Gobierno aprueba otros 200 millones para modernizar las Fuerzas Armadas: munición, asientos eyectables e I+D+i

El Gobierno sigue convirtiendo la inversión en Defensa en uno de los grandes protagonistas de las sesiones del Consejo de Ministros. Todo ello para continuar en la senda de inversión que se ha comprometido en el seno de la OTAN y la ONU y para mejorar unas Fuerzas Armadas que necesitan de una constante modernización. Se han aprobado tres contratos y se han ampliado los compromisos de pago para el periodo 2026-2027. La cifra total asciende a 194,49 millones.

El contrato de mayor cuantía es para la compra de cartuchería de 5,56x45mm con diferentes configuraciones y efectos terminales (cartuchos ordinarios, trazadores, de fogueo…) que asciende a un total de 125,20 millones de euros. La adquisición está destinada tanto al uso habitual de este tipo de munición por parte de los tres Ejércitos como para aumentar la reserva estratégica de munición para la Fuerza Conjunta.

El segundo contrato por cuantía es la adquisición de asientos eyectables para los cazas F-18 del Ejército del Aire y el Espacio por un importe de 33,91 millones de euros. El Gobierno considera que es hora de modernizar estos sistemas y apuesta por la compra de los Mk.14 (NACES) de la empresa británica Martin-Baker, que es la empresa número uno a nivel mundial en la fabricación de estos sistemas.

El tercer contrato en cuantía económica aprobado por el Consejo de Ministros está destinado a la adquisición de munición de calibre 9x19mm y que tiene una cuantía de 13,64 millones de euros. Al igual que en el primer contrato, está destinado tanto para el uso habitual de los tres Ejércitos en territorio nacional y en misiones en el exterior como para aumentar la reserva estratégica de munición para la Fuerza Conjunta.

Por otra parte, también se ha aprobado un aumento de los compromisos de pago para el periodo 2026-2027 para atender actividades de I+D+i contempladas en la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID 2020), con un importe de 21,74 millones de euros. Para el próximo año (2026) se aumentan los compromisos en 9,25 millones, mientras que esa cifra aumenta hasta 12,48 millones para 2027.