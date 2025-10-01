Un informe británico dice que China invadirá Taiwan en 2027 con entrenamiento y apoyo militar de Rusia

Un informe del Royal United Services Institute (RUSI) publicado el pasado viernes señala que Rusia está vendiendo tecnología militar a China para preparar una invasión aérea de Taiwán. El documento del instituto señala que el presidente chino, Xi Jinping, ha ordenado al Ejército Popular de Liberación (EPL) que esté preparado para tomar Taiwán para el año 2027.

La publicación del instituto hace referencia a una serie de contratos obtenidos por el grupo de hackers llamado Black Moon en los que Rusia acordó en el año 2023 suministrar al ejército chino armas y equipo para un "batallón aerotransportado" y otra serie de equipos necesarios para una infiltración aérea de fuerzas especiales.

Based on leaked documents, Russia has agreed to equip and train the PLA to air-drop armoured vehicles and special reconnaissance capabilities, write @Danylyuk and @Jack_Watling in the latest #RUSICommentary.https://t.co/vQcU1zwkq8 — RUSI (@RUSI_org) September 26, 2025

"Aunque las áreas en las que Rusia supera a China en capacidad militar están disminuyendo, Rusia posee experiencia práctica y capacidades de maniobra aérea de las que China carece", señala el informe del RUSI.

El instituto también señala que las cerca de 800 páginas de contratos y materiales complementarios parecen auténticos aunque apuntan a que es posible que se hayan alterado algunas partes o se haya omitido alguna parte de los documentos.

Parte de estos documentos fueron compartidos con la agencia Associated Press, la cual ha precisado que no han podido confirmar su autenticidad de manera independiente.

Entre los acuerdos estarían incluidos la venta de Rusia a China de 37 vehículos de asalto anfibios BMD-4M, 11 Sprut-SDM1, 11 vehículos blindados BTR-MDM y varios vehículos Rubin y KSHM-E.

China y Taiwán

Por otro lado, el portavoz del ministerio de defensa chino, Zhang Xiaogang, señaló la semana pasada que "las actividades separatistas que buscan la 'independencia de Taiwán' plantean el desafío más grave al orden internacional de la posguerra y la mayor amenaza a la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán", según la agencia de noticias china Xinhua.

De igual manera, este martes, Xi Jinping ha pedido a su país que se oponga a las "actividades separatistas independentistas de Taiwán" y a la injerencia extranjera durante una recepción realizada en Pekín para celebrar el 76º aniversario de la fundación de la República Popular China.