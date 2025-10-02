La Brigada Paracaidista reúne a francotiradores de élite de ocho países en el ejercicio Long Precision 25

La Brigada "Almogávares" VI de Paracaidistas del Ejército de Tierra está liderando desde el pasado 29 de septiembre el ejercicio Long Precision 25 (LG25), considerado el referente en la preparación de tiradores de precisión. En el mismo participan, hasta el próximo 10 de octubre, tiradores de élite de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Francia, Portugal, Brasil y Argentina, así como de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

El ejercicio Long Precision se ha consolidado en los últimos años como el ejercicio más relevante de las Fuerzas Armadas españolas en el ámbito de la precisión y el combate a larga distancia. Su objetivo principal es mejorar la integración y el entrenamiento conjunto de los equipos de tiradores en escenarios diversos, con especial atención a la cooperación y la interoperabilidad internacional.

Durante la primera fase, que se está desarrollando en el Campo de Maniobras y Tiro de Casas de Uceda (Guadalajara), los participantes están realizando ejercicios centrados en el combate en distintas situaciones. En la segunda, que tendrá lugar en el Centro de Adiestramiento de San Gregorio (Zaragoza), se enfocarán en maniobras de campo con escenarios de combate convencional e irregular.

El intercambio de técnicas, tácticas y procedimientos será una de las claves de esta edición. Los tiradores de élite podrán compartir experiencias y lecciones aprendidas, además de conocer nuevos equipos y materiales que están en uso en otros países. Esta cooperación entre unidades nacionales y extranjeras busca elevar la eficacia operativa y las capacidades de reacción ante cualquier escenario de crisis.

La Brigada Paracaidista "Almogávares" VI, unidad de alta disponibilidad del Ejército de Tierra, mantiene su vocación expedicionaria y su capacidad de despliegue rápido. Su participación en el Long Precision 25 refuerza la posición de España en los ejercicios multinacionales y su compromiso con la defensa colectiva y la modernización de sus fuerzas armadas.